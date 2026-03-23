₹1 લાખથી નીચે આવશે સોનાના ભાવ? ચાંદીમાં મોટો કડાકો, ઈરાન યુદ્ધના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવ તળિએ? જાણો

Gold Silver price Crash: 28 ફેબ્રુઆરીથી સોનાના ભાવમાં 31869 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીના ભાવમાં 88338 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ સતત ઘટાડા બાદ, લોકોને આશા છે કે સોનું ફરી એકવાર 1 લાખ રૂપિયાથી નીચે આવી જશે.
 

Updated:Mar 23, 2026, 04:37 PM IST

Gold Silver price Crash: ગલ્ફ દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. યુદ્ધની શરૂઆતમાં, 28 ફેબ્રુઆરીએ, જ્યારે અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું હતું, ત્યારે 24 કેરેટ સોનું 166,469 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 1 કિલો ચાંદી 289,848 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું હતું.   

ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલ રેટ લિસ્ટ અનુસાર, આજે 24 કેરેટ સોનું 134,600 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 1 કિલો ચાંદી 201,500 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે. MCX એક્સચેન્જ પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. આજે MCX પર સોનું 10.10 ટકા તૂટી ગયું છે, જ્યારે ચાંદીમાં 11.55 ટકાનો નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.  

28 ફેબ્રુઆરીથી સોનાના ભાવમાં 31,869 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીના ભાવમાં 88,338 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડા બાદ, લોકો ચિંતામાં છે કે શું સોનું ફરી એકવાર 1 લાખ રૂપિયાથી નીચે જશે. શું ચાંદીનો ભાવ 1.5 લાખ રૂપિયાથી નીચે આવશે? શું આ ખરીદી કરવાનો યોગ્ય સમય છે?  

આજના ભાવની સરખામણી તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર સાથે કરીએ તો, ભાવમાં તફાવત વધુ છે. 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચાંદી 3.86 લાખ રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગઈ. આનો અર્થ એ થયો કે ચાંદી આ ભાવ કરતા 1.84 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે, 29 જાન્યુઆરીએ, સોનું 1.76 લાખ રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગયું છે. છેલ્લા 53 દિવસમાં સોનામાં 40,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.

ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલી રેટ લિસ્ટ મુજબ, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 134600 રૂપિયા છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 123789 રૂપિયા છે. 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 101365 રૂપિયા છે. 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ આજે 201500 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો છે. કોમેક્સ પર, સોનું 4.88 ટકા ઘટીને $4351.50 પ્રતિ ઔંસ થયું, જ્યારે ચાંદી 7.13 ટકા ઘટીને $64.70 પ્રતિ ઔંસ થયું. સોમવારે MCX પર સોનું 10.10 ટકા ઘટીને 1,29,900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું, અને ચાંદી 11.55 ટકા ઘટીને 2,00,572 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગઈ. 

આનાથી સવાલ ઉભા થયા છે કે શું સોનું 1 લાખ રૂપિયાથી નીચે અને ચાંદી 1.50 લાખ રૂપિયાથી નીચે આવશે. આ પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ જવાબ ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે યુદ્ધના પરિણામના આધારે સોના અને ચાંદીમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે. 

જો મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ આ ગતિએ ચાલુ રહેશે, તો તણાવ વધશે અને યુએસ ડોલર મજબૂત થતો રહેશે, તો સોનું વધુ ઘટી શકે છે. યુદ્ધને કારણે ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો છે, વધતી જતી ફુગાવાથી વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની શક્યતા ઘટી રહી છે. જો કેન્દ્રીય બેંકો વ્યાજ દરમાં વધારો કરે છે, તો સોના અને ચાંદીના ભાવ વધુ ઘટશે.  

યુદ્ધ વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાનું કારણ વિશે વાત કરીએ તો, મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધને કારણે રોકાણકારો જોખમ લેવાથી ખચકાઈ રહ્યા છે. શેરબજારમાં થયેલા નુકસાનને સોનું વેચીને સરભર કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુદ્ધ સંકટ વચ્ચે રોકાણકારો સોનું વેચીને રોકડ એકઠી કરી રહ્યા છે. સોનામાં તીવ્ર તેજી બાદ, હવે નફો બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સર્વકાલીન હાઈ લેવલ છે. તેલના વધતા ભાવ ફુગાવાને વેગ આપી રહ્યા છે.   

વધતા ફુગાવાને કારણે, ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરો યથાવત રાખ્યા છે. ઊંચા વ્યાજ દરો સોના પર દબાણ લાવે છે, જેના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. યુએસ ડોલરનું મજબૂત થવું એ સોનાના ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ છે. મજબૂત ડોલરને કારણે, રોકાણકારો સોનામાંથી યુએસ ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં નાણાં ખસેડી રહ્યા છે.

Disclaimer: સોના ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

