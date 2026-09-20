/વરસાદ હજુ ગયો નથી...ગુજરાતમાં ફરી મોટો પલટો આવશે? ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય, જાણો અંબાલાલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. દેશના પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, જેના કારણે રાજ્યમાં પણ મોન્સૂન વિથડ્રોલ માટે સાનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. જોકે, વરસાદી માહોલ સંપૂર્ણપણે પૂરો થયો નથી. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની તાજેતરની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર ધીમે ધીમે ઘટશે, પરંતુ ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં અને નવરાત્રી દરમિયાન ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામી શકે છે.
હવામાન વિભાગ (IMD) અને અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 કલાક દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં માત્ર છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ સ્વચ્છ રહેવાની સાથે તડકો જોવા મળશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી સ્થાનિક હવામાનના કારણે અમુક સ્થળોએ હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી સંભાવના છે. એકંદરે વરસાદની તીવ્રતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળશે. ભારતીય હવામાન વિભાગના તાજેતરના બુલેટિન મુજબ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાત રિજિયન માટે હાલ કોઈ ભારે વરસાદની સત્તાવાર ચેતવણી (અલર્ટ) જાહેર કરવામાં આવી નથી.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 22 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં એક નવી હવામાન પ્રણાલી (સિસ્ટમ) સક્રિય થવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમ આગળ જતાં વધુ મજબૂત બનીને ડીપ ડિપ્રેશન અથવા વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. જો આ સિસ્ટમના વાદળો ગુજરાત તરફ ગતિ કરે તો રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ફરી વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જોકે, આ એક લાંબા ગાળાનું અનુમાન હોવાથી સિસ્ટમની દિશા અને તીવ્રતામાં આગામી સમયમાં ફેરફાર શક્ય છે.
27 સપ્ટેમ્બરથી હસ્ત નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ રહી છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, 26 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહેશે, પરંતુ વીજળીના કડાકા-ભડાકા વધુ જોવા મળશે. લોકમાન્યતાઓ મુજબ, હસ્ત નક્ષત્રમાં થતી ગાજવીજને આવનારા વર્ષના વરસાદ સાથે જોડવામાં આવે છે, જ્યારે આ સમયમાં થતો વરસાદ ઘઉંના પાક માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
ગરબા પ્રેમીઓ અને આયોજકો માટે આ નવરાત્રી દરમિયાન હવામાનમાં ફેરફાર ચિંતા વધારી શકે તેમ છે. IOD (ઇન્ડિયન ઓશન ડીપોલ) પોઝિટિવ રહેવાના કારણે નવરાત્રીના દિવસોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને ૫મા નોરતાથી લઈને 10મા નોરતા દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે, જેના કારણે ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડી શકે છે.
5 ઓક્ટોબર પછી રાજ્યમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. 10 ઓક્ટોબર બાદ બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્ર – બંનેમાં એકસાથે હવામાન પ્રણાલીઓ સક્રિય થઈ શકે છે. ઓક્ટોબરના અંતિમ દિવસો સુધીમાં બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અથવા ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. અરબી સમુદ્રમાં પણ સિસ્ટમ બનવાની શક્યતાઓ હોવાથી ઓક્ટોબર મહિનો હવામાનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.