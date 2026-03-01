હોળી પર થશે કમોસમી વરસાદ? આ 7 રાજ્યોમાં અપાયું ભયાનક એલર્ટ; વાવાઝોડો જેવો ફૂંકાશે પવન
Heavy Rain And Cyclone Alert: ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ભારે ગરમી પડવાની શક્યતા છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં જ ઘણા રાજ્યોમાં લોકો ગરમીનો સામનો કરશે. આ દરમિયાન, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર સહિત સાત રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદનો ખતરો ઉભો થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આ સમયગાળા દરમિયાન 20 થી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
Heavy Rain And Cyclone Alert: હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા અપડેટ મુજબ, આ અઠવાડિયે ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતના ઘણા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 3 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ હોઈ શકે છે. દરમિયાન, બે નબળા પશ્ચિમી વિક્ષેપોના પ્રભાવને કારણે 3-4 માર્ચે પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે.
દિલ્હીમાં કેવું રહેશે આવતીકાલે હવામાન ?
28 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ દરમિયાન દિલ્હીમાં આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે હોળી દરમિયાન પણ લોકોને ઠંડીનો અનુભવ થશે નહીં. 28 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં મહત્તમ તાપમાન 30 થી 32 ડિગ્રી રહેવાની ધારણા છે. દરમિયાન, દિલ્હી-NCRમાં દિવસ દરમિયાન ઉત્તરપશ્ચિમ દિશાના પવનો 15 થી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં કેવું રહેશે આવતીકાલે હવામાન ?
ઉત્તર પ્રદેશમાં ગરમી વધી છે. કાળઝાળ ગરમીના કારણે દિવસ દરમિયાન પહેલેથી જ ગરમી હોય છે, પરંતુ લોકો હવે રાત્રે પણ ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. હનામાન વિભાગ અવુસાર રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 3 થી 5 ડિગ્રી વધુ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, આગામી 24 કલાકમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં. જોકે, 24 કલાક પછી તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે, અને લોકો હોળી દરમિયાન પણ ગરમીનો અનુભવ કરશે.
બિહારમાં કેવું રહેશે આવતીકાલે હવામાન?
હવામાન વિભાગ અનુસાર, બિહારમાં આવતીકાલે હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગે તોફાન કે વરસાદ માટે કોઈ ચેતવણી જાહેર કરી નથી. આવતીકાલે બિહારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને મહત્તમ તાપમાન 31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે.
હિમાચલ પ્રદેશમાં આવતીકાલે બરફવર્ષાની આગાહી
સૂર્યના કિરણો મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાન વધારી રહ્યા છે, જ્યારે પર્વતો ઠંડા રહે છે. હવામાન વિભાગે આવતીકાલે હિમાચલ પ્રદેશમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી કરી છે. વધુમાં, વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો અને ઠંડીમાં વધારો થઈ શકે છે.
મધ્યપ્રદેશમાં આવતીકાલે હવામાન શુષ્ક રહેશે?
હવામાન વિભાગ અનુસાર, મધ્યપ્રદેશમાં હવામાન આવતીકાલે સંપૂર્ણપણે શુષ્ક રહેવાની ધારણા છે. રાજ્યના મોટાભાગના ભાગોમાં કાળઝાળ ગરમી રહેશે, જેના કારણે દિવસના તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે. ભોપાલ અને ઇન્દોર જેવા મુખ્ય શહેરોમાં, મહત્તમ તાપમાન 30°C થી 32°C ની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, સવાર અને રાત્રિ દરમિયાન હળવી ઠંડી ચાલુ રહેશે.
શું રાજસ્થાનમાં કાલે થશે કમોસમી વરસાદ?
રાજસ્થાનમાં પણ આવતીકાલે હવામાન શુષ્ક અને સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. રાજ્યના પશ્ચિમી ભાગો (જેમ કે બાડમેર, બિકાનેર અને જેસલમેર) માં વધુ ગરમી પડશે, મહત્તમ તાપમાન 33°C થી 36°C સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
ઉત્તરાખંડમાં કાલે કેવું રહેશે હવામાન ?
હવામાન વિભાગે આવતીકાલે ઉત્તરાખંડમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની આગાહી કરી છે, પરંતુ કેટલાક જિલ્લાઓમાં સાંજ સુધીમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. જોકે, વરસાદ ત્યાંના તાપમાન પર ખાસ અસર કરશે નહીં. IMD ની આગાહી મુજબ, ઉત્તરાખંડના કેટલાક નીચલા જિલ્લાઓમાં ટૂંક સમયમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે.
