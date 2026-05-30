Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરશે ચોમાસું? આ તારીખથી પડશે વરસાદ, જાણો અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરશે ચોમાસું? આ તારીખથી પડશે વરસાદ, જાણો અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: May 30, 2026, 07:04 PM IST|Updated: May 30, 2026, 07:04 PM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં આજથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.

4 જૂન સુધી ગાજવીજ અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદની શક્યતા1/5

4 જૂન સુધી ગાજવીજ અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી 4 જૂન સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે આકાશી વીજળીના કડાકા-ભડાકા જોવા મળી શકે છે. વાતાવરણમાં આવેલા આ બદલાવને કારણે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે, જેથી લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે?2/5

કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે?

ગુજરાતના પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદનું જોર નીચે મુજબ રહી શકે છે. પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં આજે જ ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. અહીં બે થી અઢી ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત અને વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. 

3/5

અંબાલાલ પટેલના મતે અહીં ભારે વરસાદને કારણે અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. અમદાવાદમાં થન્ડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી (ગાજવીજ) સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આ વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ખરાબ હવામાનને જોતા માછીમારોને આગામી ૫ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.

રોહિણી અને મૃગશિષ નક્ષત્રની અસર: ચોમાસું ક્યારે બેસશે?4/5

રોહિણી અને મૃગશિષ નક્ષત્રની અસર: ચોમાસું ક્યારે બેસશે?

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા સમયનો વરસાદ સારો રહેશે અને ત્યારબાદ સૂર્યનું મૃગશિષ નક્ષત્ર બેસતા જ વરસાદની ગતિ વધશે. 7 જૂન સુધી રાજ્યમાં વરસાદી વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે. 8 થી 9 જૂન દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે. જો કે, અરબ સાગરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે ચોમાસું થોડું વિલંબિત પણ ચાલી રહ્યું છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મહત્વના સમાચાર5/5

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મહત્વના સમાચાર

ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 20 જૂન પછી જ ખેતી લાયક (વાવણી લાયક) વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 19-20 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં અણધાર્યો વરસાદ આવી શકે છે, જ્યારે 23 થી 28 જૂન દરમિયાન ખૂબ જ સારો વરસાદ રહેવાની આશા છે. જો કે, આ વર્ષે અલ-નીનો (El Nino) ની અસરના કારણે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ વત્તું-ઓછું રહી શકે છે.

Tags:
Gujarat Rain forecast
Gujarat weather update
Heavy Rain prediction
ambalal patel prediction
pre monsoon activity
Western Disturbance
Rohini Nakshatra rain
gujarat weather forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઓગસ્ટથી વધી જશે શેરબજાર બંધ થવાનો સમય, NSE દ્વારા મોટી જાહેરાત!

ઓગસ્ટથી વધી જશે શેરબજાર બંધ થવાનો સમય, NSE દ્વારા મોટી જાહેરાત!

stock market20 min ago
2

એન્ટી વુમન ફિલ્મ છે બોબી દેઓલની બંદર? પ્રોડ્યૂસર ખોલ્યું રહસ્ય, ટ્વિશા વર્મા કેસનો

Bandar movie44 min ago
3

"તારી પત્ની હજુ પણ મારા પતિને મેસેજ કરે છે", આ એક ફોને શિલ્પા લાલાણીનો ખેલ ખતમ કર્યો

breaking news49 min ago
4

ટ્રમ્પ હોર્મુઝ પરથી નાકાબંધી હટાવશે, તો શું ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ સસ્તું થશે?

Hormuz crisis1 hr ago
5

સરકારી અધિકારીઓની ખુરશીઓ પર કેમ પાથરવામાં આવે છે સફેદ ટુવાલ ? જાણો તેનો ઈતિહાસ

government office1 hr ago