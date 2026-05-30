/ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરશે ચોમાસું? આ તારીખથી પડશે વરસાદ, જાણો અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં આજથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી 4 જૂન સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન સાથે આકાશી વીજળીના કડાકા-ભડાકા જોવા મળી શકે છે. વાતાવરણમાં આવેલા આ બદલાવને કારણે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે, જેથી લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.
ગુજરાતના પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદનું જોર નીચે મુજબ રહી શકે છે. પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં આજે જ ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. અહીં બે થી અઢી ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત અને વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ એક ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના મતે અહીં ભારે વરસાદને કારણે અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. અમદાવાદમાં થન્ડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી (ગાજવીજ) સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આ વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ખરાબ હવામાનને જોતા માછીમારોને આગામી ૫ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા સમયનો વરસાદ સારો રહેશે અને ત્યારબાદ સૂર્યનું મૃગશિષ નક્ષત્ર બેસતા જ વરસાદની ગતિ વધશે. 7 જૂન સુધી રાજ્યમાં વરસાદી વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે. 8 થી 9 જૂન દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે. જો કે, અરબ સાગરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે ચોમાસું થોડું વિલંબિત પણ ચાલી રહ્યું છે.
ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 20 જૂન પછી જ ખેતી લાયક (વાવણી લાયક) વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 19-20 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં અણધાર્યો વરસાદ આવી શકે છે, જ્યારે 23 થી 28 જૂન દરમિયાન ખૂબ જ સારો વરસાદ રહેવાની આશા છે. જો કે, આ વર્ષે અલ-નીનો (El Nino) ની અસરના કારણે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ વત્તું-ઓછું રહી શકે છે.