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MS ધોની IPL 2027માં રમશે કે નહીં ? CSKના ખેલાડીએ જણાવી અંદરની વાત

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 09, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:38 PM IST

MS Dhoni : CSKના એક યુવા ખેલાડીએ મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. આ સાથે જ ધોની આવતા વર્ષે એટલે કે IPL 2027માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમશે કે નહીં તે અંગેનું રહસ્ય પણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
 

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MS Dhoni : ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ચાહકોમાં સતત ચર્ચાનો વિષય રહે છે. દરેક IPL સીઝન પહેલા તેના રમવા અંગે અટકળો વહેતી થાય છે. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPL 2027માં રમશે કે નહીં? ચેન્નાઈ ટીમ સાથે સંકળાયેલા એક યુવા ખેલાડીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે.  

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ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર આકાશ મધવાલ માને છે કે ધોની આગામી IPL સીઝનમાં ચોક્કસ મેદાન પર જોવા મળશે. ઈજાઓને કારણે ધોની છેલ્લી સીઝનમાં રમી શક્યો નહોતો. 

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શરૂઆતમાં તેને પગમાં દુખાવો હતો અને બાદમાં તેના અંગૂઠામાં ઈજા થઈ હતી. જો કે, CSK કેમ્પમાંથી હવે તેની ફિટનેસ અંગે ખૂબ જ સકારાત્મક અપડેટ સામે આવી છે.

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મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ વર્ષો પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. તેમ છતાં તેણે IPL દરમિયાન ચાહકોનું મનોરંજન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. જ્યારે પણ ધોની IPLમાં બેટ સાથે મેદાન પર ઉતરે છે, ત્યારે ચાહકોમાં એક અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળે છે.  

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આકાશ મધવાલે જણાવ્યું કે રમવાનો અંતિમ નિર્ણય ધોની પર નિર્ભર છે, પરંતુ તેની ફિટનેસ સૂચવે છે કે તે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેણે કહ્યું કે, 'ધોની ભાઈ'ને નેટ સેશનમાં બેટિંગ કરતા જોયા છે, પરંતુ લાઈવ રમતા જોવા એ એક અનોખો અનુભવ છે. મને ખાતરી છે કે તે આગામી સિઝનમાં રમશે.  

TAGS:
MS Dhoni
IPL 2027

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