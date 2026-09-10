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ફરી મોંઘું થશે પેટ્રોલ-ડીઝલ? ઓઈલ કંપનીઓને નુકસાન બાદ ફ્યુઅલના ભાવ અંગે મોટું અપડેટ

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 10, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:01 PM IST

Petrol Diesel Price : આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરને વટાવી જતાં ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર ₹23 સુધીનું અને પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર ₹5 સુધીનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પરિણામે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો થવાની શક્યતા અંગે અટકળો તેજ બની છે.
 

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Petrol Diesel Price : જો તમે પેટ્રોલ કે ડીઝલ વાહન ચલાવતા હોવ, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ મહત્વના છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરની સપાટી વટાવી ગયા છે, જેના કારણે ભારતીય ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર વધુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

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વિવિધ અહેવાલો અનુસાર, આ કંપનીઓને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર ₹23 અને પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર ₹5નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો LPG સિલિન્ડર દીઠ ₹200 સુધીનું નુકસાન પણ સહન કરવું પડી રહ્યું છે.

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તેથી પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું સરકારી માલિકીની ઓઈલ કંપનીઓ ફરી એકવાર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધારવા જઈ રહી છે ? નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો અને મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ચાલુ રહેશે, તો આ શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.

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આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં લગભગ 2.5%નો વધારો થયો છે અને ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરની સપાટીને વટાવી ગયા. તો યુએસ WTI ક્રૂડના ભાવમાં પણ આશરે 2%નો વધારો જોવા મળ્યો અને તે 95 ડોલરની આસપાસ પહોંચ્યા છે. ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ ભારત માટે પડકારો ઊભા કરે છે, કારણ કે ભારત વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઈલ આયાતકાર દેશ છે.   

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દેશમાં ફ્યુઅલના છૂટક ભાવ ત્રણ મહિનાથી સ્થિર રહ્યા છે. છેલ્લો ભાવ વધારો 25 મેના રોજ થયો હતો, જ્યારે પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2.61 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹2.71નો વધારો થયો હતો. પેટ્રોલ અને ડીઝલના તાજેતરના ભાવની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹101.83 અને ડીઝલનો ભાવ ₹97.92 રૂપિયા છે.   

TAGS:
Petrol Diesel price
Petrol price hike

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