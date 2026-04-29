1 મેથી વધી જશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ? સરકારે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો આજના ભાવ
Petrol Diesel Price : પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની અફવાઓ વચ્ચે સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 1 મેથી ભાવ વધશે કે નહીં. આ સાથે જ ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે.
Petrol Diesel Price : હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ હોવાના કારણે 1 મે, 2026થી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે તેવી અફવાઓ ફેલાઈ હતી. એવા અહેવાલો હતા કે આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે.
જો કે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાની આવી કોઈ યોજના નથી.
મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ એક પ્રેસ-બ્રિફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારો કરવાની કોઈ તાત્કાલિક યોજના નથી. તેમણે કહ્યું કે, એલપીજી, પેટ્રોલિયમ અને ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે અને ભાવમાં વધારો થયો નથી, તેથી કૃપા કરીને ગભરાશો નહીં.
અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી જ ફ્યુઅલના ભાવમાં વધારાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ દ્વારા તાજેતરના દાવાઓ મુજબ ભાવમાં પ્રતિ લિટર 25થી 28 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. જો કે, 23 એપ્રિલના રોજ મંત્રાલયે તેને ફેક ન્યૂઝ ગણાવ્યા હતા.
આજના ભાવની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.72, ડીઝલનો ભાવ ₹87.62 છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹104.21, ડીઝલનો ભાવ ₹92.15 છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.47 છે અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.14 છે.
