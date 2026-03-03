ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો₹3 લાખને પાર ચાંદી અને 2 લાખનું વટાવશે સોનું? યુદ્ધના કારણે તૂટશે રેકોર્ડ ! એક્સપર્ટનું અનુમાન

Gold Silver Price Prediction: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઉછાળો ચાલુ છે. આ સતત પાંચમો ટ્રેડિંગ દિવસ છે જેમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે, રોકાણકારો સલામત આશ્રયસ્થાનો શોધી રહ્યા છે, જેના કારણે આ ધાતુઓના ભાવમાં વધારો થયો છે.
 

Updated:Mar 03, 2026, 06:06 PM IST

Gold Silver Price Prediction: ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે શેર માર્કેટ ક્રેશ થયું, જેની અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાની ધારણા છે, ત્યારે લોકો સોના અને ચાંદી ચરફ વળ્યા છે. સોના ચાંદીના ભાવને લઈ એક્સપર્ટે ભવિષ્યવાણી કરી છે.  

COMEX સોનાના ભાવ મંગળવારે 1 ટકાથી વધુ વધ્યા, જે 5300 ડોલરને વટાવી ગયા. COMEX ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો. COMEX ચાંદીના ભાવ આજે 91.61 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયા. નોંધનીય છે કે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જનું પહેલું સત્ર આજે બંધ છે. MCXનું બીજું સત્ર આજે સાંજે 5 વાગ્યાથી સવારે 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે.  

સોમવારે, MCX પર સોનાનો ભાવ 2.53 ટકા વધીને 166,199 ડોલર પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન, ચાંદીનો ભાવ ઘટીને 280,090 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.  

એકિસપર્ટ કહે છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે. જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના કોમોડિટી રિસર્ચના વડા હરીશ વી કહે છે કે, સ્થાનિક બજારમાં સોનાનો ભાવ મહત્તમ 2 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, તે ઔંસ દીઠ 6,000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ચાંદીનો ભાવ ફરીથી 100 ડોલરના લેવલે પહોંચી શકે છે.  

એક્સપર્ટ રેનિશા માને છે કે ચાંદીનો ભાવ 95 ડોલરના લેવલે (293,000 રૂપિયા) સુધી અનુભવી રહ્યો છે. જો તે આ લેવલને પાર કરવામાં સફળ થાય છે, તો ચાંદીના ભાવ 310,000 રૂપિયાથી 325,000 રૂપિયાની વચ્ચે પહોંચી શકે છે. 265,000 રૂપિયાનું લેવલ ચાંદી માટે સપોર્ટ લેવલ છે.  

જાન્યુઆરી ચાંદીના ETFના પ્રવાહ માટે ઐતિહાસિક મહિનો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન ચાંદીના ETFમાં ચોખ્ખો પ્રવાહ 9500 કરોડ રૂપિયાનો હતો, જે ડિસેમ્બર 2025માં 4000 કરોડ રૂપિયા હતો.  

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

