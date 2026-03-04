આ તારીખ સુધીમાં આવી જશે PM કિસાનનો 22મો હપ્તો? સરકાર કરી રહી છે મોટી તૈયારી, જાણો ડિટેલ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોઆ તારીખ સુધીમાં આવી જશે PM કિસાનનો 22મો હપ્તો? સરકાર કરી રહી છે મોટી તૈયારી, જાણો ડિટેલ

Updated:Mar 04, 2026, 04:43 PM IST

PM Kisan 22nd installment Date: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ (PM-KISAN)ના 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે થોડી રાહત છે. છેલ્લા સાત વર્ષોના આધારે, સરકારે સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર-માર્ચનો હપ્તો જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરીમાં જાહેર કર્યો છે. આ વખતે, થોડો વિલંબ થયો છે, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે 2,000 રૂપિયાનો આગામી હપ્તો માર્ચ 2026ના પહેલા કે બીજા અઠવાડિયામાં ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે.

આ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને 6,000 રૂપિયાની વાર્ષિક નાણાકીય સહાય મળે છે, જે DBT દ્વારા 2,000 રૂપિયાના ત્રણ સમાન હપ્તામાં સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ યોજના 24 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને અત્યાર સુધીમાં 21 હપ્તા ખેડૂતોના ખાતામાં નાખવામાં આવ્યા છે. 

આ વખતે વિલંબનું મુખ્ય કારણ મોટા પાયે ચેકિંગ અભિયાન હોવાનું કહેવાય છે. સરકાર લાભાર્થીઓની સ્વચ્છ અને પારદર્શક યાદી સુનિશ્ચિત કરવા માટે મોટા પાયે તપાસ કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, ફક્ત 21મા હપ્તા દરમિયાન યાદીમાંથી આશરે 70 લાખ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમણે ખોટી રીતે લાભ મેળવ્યા હતા, આવકવેરા ચૂકવનારા હોવા છતાં નોંધણી કરાવી હતી, અથવા જેમના દસ્તાવેજો અધૂરા હતા તેમને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

કાઢી નાખવાના મુખ્ય કારણોમાં અધુરી e-KYC, જમીન રેકોર્ડમાં અચોક્કસતા, આધાર બેંક ખાતાઓ સાથે લિંક ન હોવો, એક જ પરિવારમાં ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ અને લાભોનો લાભ લેતા પહેલાથી જ આવકવેરો ચૂકવી રહેલા ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે. સરકાર જણાવે છે કે આ પગલું જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ અટકાવવા અને સહાય યોગ્ય ખેડૂતો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.  

22મો હપ્તો મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. પ્રથમ, e-KYC પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત છે, જે OTP દ્વારા ઓનલાઈન કરી શકાય છે, PM કિસાન મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન અથવા CSC સેન્ટર પર બાયોમેટ્રિક્સ કરી શકાય છે.   

વધુમાં, રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેન્ડ સીડીંગ અને જમીન રેકોર્ડ ચકાસવા આવશ્યક છે. બેંક ખાતાઓને આધાર સાથે લિંક અને એક્ટિવ કરવા જરૂરી છે, કારણ કે એક નાની જોડણીની ભૂલ પણ રકમને ખાતામાં આવતા રોકી શકે છે.

જો ખેડૂતનું નામ અગાઉ કાઢી નાખવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તેણે હવે બધા દસ્તાવેજો સુધારી લીધા છે, તો તે ફરીથી પાત્રતા મેળવી શકે છે. સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે, ઓફિસીયલ પોર્ટલ પર જાઓ, તમારૂ સ્ટેટ્સ ચેક કરો વિકલ્પમાં નોંધણી નંબર દાખલ કરો, અને તપાસો કે ત્રણેય માટે હા દેખાય છે કે નહીં, e-KYC, લેન્ડ સીડીંગ અને આધાર બેંક સીડીંગ. જો ના દેખાય છે, તો તેને તાત્કાલિક સુધારો જેથી માર્ચનો હપ્તો કોઈપણ રોક વિના ખાતામાં આવી શકે.

