કલિયુગમાં પણ થશે મહાભારતનું યુદ્ધ? 500 વર્ષ પહેલા કરેલી ભવિષ્યવાણી શું ખરેખર સાચી પડશે
Kaliyuga End: શું તમે જાણો છો કે દ્વાપર યુગમાં થયેલું મહાભારતનું યુદ્ધ કલિયુગમાં પણ જોવા મળશે? જી હા... ભવિષ્ય પુરાણમાં કેટલીક એવી ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે જેને સાંભળીને તમે દંગ રહી જશો.
ભવિષ્ય માલિકાની ભવિષ્યવાણીઓ
'ભવિષ્ય માલિકા' એક એવું પુસ્તક છે, જેમાં કલિયુગને લઈને ઘણી એવી ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી કેટલીક સાચી પણ સાબિત થઈ ચૂકી છે. નોંધનીય છે કે, ઓડિશાના સંત અચ્યુતાનંદદાસે લગભગ 500 વર્ષ પહેલાં કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી અને ભવિષ્ય માલિકા એ જ ભવિષ્યવાણીઓનો સંગ્રહ છે.
કલિયુગનો અંત
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભવિષ્ય માલિકામાં કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ ઓડિશાના જગન્નાથ પુરી મંદિરમાં થનારી ઘટનાઓ પર આધારિત છે. જે કલિયુગના અંતનો સંકેત આપે છે અને આ ઘટનાઓ દ્વારા વિનાશનો પણ સંકેત મળે છે.
શું કલિયુગમાં પણ થશે મહાભારત?
કલિયુગમાં પણ લોકોને મહાભારતનું યુદ્ધ જોવા મળી શકે છે. આ વાત ભવિષ્ય માલિકામાં લખાયેલી છે. જેના અનુસાર, કલિયુગમાં ફરીથી મહાભારત થશે, જે કલિયુગના અંતમાં થશે અને તે સમયે દુનિયામાં ચારે બાજુ તબાહી અને અધર્મ જોવા મળશે.
શ્રીકૃષ્ણ નહીં, બલરામ લેશે ભાગ
દ્વાપર યુગમાં થયેલા મહાભારતના યુદ્ધમાં કેટલાક યોદ્ધાઓ એવા પણ હતા, જેમણે ભાગ લીધો નહોતો. ભવિષ્ય માલિકા અનુસાર, કલિયુગમાં થનારા મહાભારતમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ભાઈ બલરામ ભાગ લેવા આવશે, કારણ કે બલરામજીએ (દ્વાપર યુગના) મહાભારત યુદ્ધમાં ભાગ લીધો નહોતો.
સાચી સાબિત થઈ ચૂકી છે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ
તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે, ભવિષ્ય માલિકા નામના પુસ્તકમાં કલિયુગને લઈને જે ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે, તેમાંથી 6 ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ ચૂકી છે. જેમાં જગન્નાથ મંદિરના ગુંબજ પર પક્ષીનું બેસવું અને મંદિરના ધ્વજમાં આગ લાગવી જેવી ઘટનાઓ સામેલ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
