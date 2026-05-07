/8માં પગાર પંચમાં મળશે 15000નું વધારાનું ભથ્થું? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને થશે લાભ, જાણો

8th Pay Commission Latest Demand: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8માં પગાર પંચના અમલ માટે કેટલા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેના વિવિધ ભથ્થામાં પણ ફેરફાર થાય તેવું જોવામાં આવી રહ્યું છે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ આ ભથ્થાની માગણી કરી છે અને તેમાં 15000 રૂપિયાની માગણી કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે રચાયેલ આઠમું પગાર પંચ સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવા માટે એક્ટિવ થયું છે. પગાર પંચ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં શ્રેણીબદ્ધ બેઠકોનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના વિવિધ સંગઠનો પણ પગાર પંચને તેમની માંગણી યાદીઓ સબમિટ કરી રહ્યા છે. આવી જ એક માંગણીની યાદી ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે. કર્મચારીઓના આ સંગઠને જોખમ ભથ્થું પણ માંગ્યું છે, જે ₹15,000 રાખવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે આ સંગઠન કેન્દ્ર સરકારના સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં નાગરિક કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. AIDEFની આ માંગણીઓ વિવિધ સંરક્ષણ વિભાગોમાં ટેકનિશિયન, સ્ટેનોગ્રાફર, એકાઉન્ટન્ટ, પર્સનલ સેક્રેટરી, ટ્રાન્સલેટર વગેરે તરીકે કામ કરતા ઘણા સંરક્ષણ કર્મચારીઓ માટે છે. જો કે, ચાલો જાણીએ કે માંગણીઓ શું છે.
ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન દ્વારા 7મા પગાર પંચ હેઠળ 18,000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવતા લેવલ 1 કર્મચારી માટે લઘુત્તમ મૂળ પગાર 69,000 રૂપિયાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. રક્ષા કર્મચારી સંગઠને તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 3.833ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની પણ માંગ કરી છે.
AIDEFએ કેટલાક કર્મચારીઓ માટે જોખમ ભથ્થાની માંગ કરી છે. કર્મચારી સંગઠને જણાવ્યું છે કે સંરક્ષણ વિભાગના ઘણા નાગરિક કર્મચારીઓ એવા એકમોમાં કામ કરે છે, જ્યાં તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે હાઈ જોખમ હોય છે. આ એકમોમાં દારૂગોળો ફેક્ટરી, રાસાયણિક એકમો અને હાઈ-તાપમાન ભઠ્ઠીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ સંરક્ષણ કર્મચારી સંગઠને માંગ કરી છે કે જોખમી ઔદ્યોગિક નોકરીઓમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓને દર મહિને 15,000 રૂપિયાનું રિસ્ક ભથ્થું મળવું જોઈએ. તેણે સતત જોખમી નોકરીઓમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓ માટે દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું ભથ્થું આપવાની પણ માંગ કરી છે.
AIDEFએ મેરિટના આધારે હાઈ પ્રવેશ પગાર લેવલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તેણે કર્મચારીઓના પગારમાં સમાનતા લાવવા માટે નીચા પગાર ધોરણોને મર્જ કરવાનું પણ સૂચન કર્યું છે. વધુમાં, રક્ષા સંસ્થાએ પ્રમોશન નિયમોમાં ફેરફાર અને ચોક્કસ વિભાગોને સંગઠિત કેડરનો દરજ્જો આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તેના મેમોરેન્ડમમાં, AIDEFએ સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO)ના ટેકનિકલ, વહીવટી અને અન્ય કેડર માટેની માંગણીઓ પણ ઉઠાવી હતી. સંરક્ષણ કર્મચારીઓના સંગઠને DRDO કર્મચારીઓ માટે ટેકનિકલ કેડરનું પુનર્ગઠન, રહેઠાણનો સમયગાળો ઘટાડવા અને કેન્દ્ર સરકારના સમાન કેડર સાથે પગાર સમાનતાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.