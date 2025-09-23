શું વાવાઝોડું નહીં બને? અંબાલાલે આ વિસ્તારોમાં કરી ભારે વરસાદની આગાહી, મુંબઈમાં 15 ઈંચથી વધુની શક્યતા
Ambalal Patel Forecast: 25મી સપ્ટેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની કોઈ શક્યતા નથી, અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 25મી સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં કોઈ મોટા વાવાઝોડાની શક્યતા નથી. આ સાથે જ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારાના ભાગોમાં તેમજ ખંભાત અને વડોદરાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે.
ગરમીમાં વધારો અને ત્યારબાદ હવામાનમાં પલટો
23મી સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે, ખાસ કરીને 25મી અને 26મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પાટણ, સમી, હારીજ, શંખેશ્વર, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, મધ્ય ગુજરાતના ભાગો, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમીનો અનુભવ થશે.
27-28 સપ્ટેમ્બરથી ભારે વરસાદની શક્યતા
27મી અને 28મી સપ્ટેમ્બરના રોજ હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે મુંબઈમાં 15 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે. આ વરસાદી સિસ્ટમ મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત તરફ આગળ વધશે, જેના કારણે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના
આ વરસાદી સિસ્ટમની અસર હેઠળ દક્ષિણ ગુજરાતના આહવા, ડાંગ, વલસાડ અને સુરતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે, જેને અતિભારે વરસાદ ગણવામાં આવે છે. વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વીજળી પડવાની ઘટનાઓ પણ બની શકે છે, તેથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન પવનની ગતિમાં વધારો થઈ શકે છે અને તાપમાનમાં પણ વધઘટ જોવા મળશે. ત્યારબાદ, ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ એક નવી સિસ્ટમ સર્જાઈ શકે છે, જેની અસર ગુજરાત પર થઈ શકે છે.
Trending Photos