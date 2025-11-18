ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતના ખેડૂતો પર એક નહીં બે-બે ભયાનક ઘાત! જાણો અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે ડરામણી આગાહી?

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ઠંડીનો પારો વધી રહ્યો છે. ફરીથી વહેલી સવારે અને રાતે ગુલાબી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તો બીજી બાજુ દેશના અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે સાત દિવસ ગુજરાતનું વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે તે અંગેની આગાહી કરી છે. જ્યારે અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં માવઠું થાય તે અંગેની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તો આજે આપણે હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની ગુજરાતમાં ઠંડી અને વરસાદ અંગેની આગાહી જોઈએ.
 

ગુજરાતના ખેડૂતોથી જાણે કુદરતી રૂઠી છે. દિવાળી પર આવેલા માવઠાએ ખેડૂતોના મગફળી, ડાંગર સહિતના અનેક પાકનો તો જાણે સોથ વાળી દીધો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહીથી ખેડૂતોએ ફરી પોતાના પાકને બચાવાવ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. 26 નવેમ્બરથી ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક ચક્રવાત બનવાની શરૂઆત થઈ શકે છે. આ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાત સુધી આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે. 19 નવેમ્બરથી અરબ સાગરમાં હવાની દબાણવાળી નબળી સિસ્ટમ ઊભી થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે દિશા–પ્રવાહમાં નાનામોટા ફેરફારો થશે. 

હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આ પવનની દિશાને કારણે સવારે અને સાંજે ઠંડી તો બપોરે ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ સાથે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત આખા ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. જ્યારે આગામી સાત દિવસ પણ હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ ક્યાંય ભારે કે સામાન્ય વરસાદ પડવાની શક્યતા નથી. આગામી સાત દિવસ લઘુત્તમ કે મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની કોઈ શક્યતા નથી.

અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો વાવાઝોડા બાદ 2 ડિસેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 6 ડિસેમ્બરથી વાતાવરણ પલટાશે. 15-16 ડિસેમ્બરે માવઠાની અસર દેખાશે. રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં 18 ડિસેમ્બરે ભારે માવઠુ થશે. ખેડૂતો હજુ એક માવઠાના મારમાંથી બેઠા થયા નથી ત્યાં ફરી બે-બે માવઠા આવી રહ્યા છે. પહેલાં નવેમ્બરના અંતમાં ચક્રવાત વરસાદ લાવશે, પછી ડિસેમ્બરના મધ્યમાં માવઠું થશે. ત્યારે જો અંબાલાલ પટેલની આગાહી સાચી ઠરી તો ખેડૂતોના જીરું, વરિયાળી, ઇસબગુલ, પપૈયા, નાળીયેરી સહિત ટામેટાં, રીંગણ, મરચાં જેવા શાકભાજીનો પણ સોથ બોલશે.

રાજ્યના ખેડૂતોએ ફરી કુદરતી આફત સામે બાથ ભીડવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. કેમ કે જગતના તાત પર ફરી ઘાત આવી રહી છે અને એ પણ એક નહીં બે-બે ઘાતનો ખેડૂતોએ સામનો કરવો પડશે. ત્યારે ખેડૂતો માટે અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે ડરામણી આગાહી? અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો કાતિલ ઠંડી સાથે ભયંકર વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે. આ વાવાઝોડાની ગતિ 100 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેલાની અંબાલાલ પટેલે શક્ચતા વ્યક્ત કરી છે. 

અંબાલાલની આગાહી મુજબ, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે. તાપમાનનો પારો 13-14 ડિગ્રી સુધી નીચે જશે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ઠંડીનો ચમકારો વર્તાશે. ઠંડીના ચમકારા બાદ વાવાઝોડાનું સંકટ આવશે. 20 નવેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં સુપર સાયક્લોન બની શકે છે. સુપર સાયક્લોન ભીષણ ચક્રવાતનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. નવેમ્બરના અંતમાં 100ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને માવઠું પણ થશે અંબાલાલ પટેલે માત્ર ચક્રવાત જ નહીં, આ ચક્રવાત બાદ માવઠાની પણ આગાહી કરી છે. એટલે કે પહેલાં ભીષણ ચક્રવાતથી અને બાદમાં ખેડૂતોને માવઠાનો માર સહન કરવો પડશે. 

