છાતીના પાટિયા બેસી જાય એવી નવી આગાહીથી ફફડાટ; ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં ભરશિયાળે ચોમાસું બેસશે?

Ambalal Patel ni Agahi: ગુજરાતવાસીઓ માટે અને ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે હવામાનને લઈને ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર બેવડી ઋતુનો અનુભવ થવા જઈ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. ગુજરાતમાં હાલ ઉત્તર-પશ્ચિમથી ઉત્તર દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. પવનની દિશા બદલાઈ છે. 

શું કરી અંબાલાલે આગાહી?

22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 13 ફેબ્રુઆરીએ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે હાલ ખેતીની ખુશનમા સિઝન ચાલી રહી છે. ઘઉં, ચણા, જીરૂ, ડુંગળી જેવા પાકો તૈયાર અવસ્થામાં છે અને જો કમોસમી વરસાદ પડે, તો ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાની ભીતિ છે.

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, 23મી જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેશે. એટલે ક્યાંય પણ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી નથી. આ સાથે જણાવ્યું છે કે, અમદાવાદમાં 15 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર બેવડી ઋતુનો અનુભવ થવા જઈ રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાતોએ આગામી સપ્તાહમાં રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની આગાહી કરી છે. આ આગાહીને પગલે કેરી સહિતના રવિ પાકો પર આફત તોળાઈ રહી છે, જેથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. 

આગામી 21 January થી 26 January દરમિયાન વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આકાશ વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. આ સિસ્ટમની અસરને કારણે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં માવઠું પડવાની પ્રબળ શક્યતા રહેલી છે. આમ, આગામી પાંચ દિવસ ગુજરાત માટે ભારે રહી શકે છે. ખેડૂતોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવા માટે આગોતરા પગલાં લેવા જોઈએ. જ્યારે સામાન્ય નાગરિકોએ બેવડી ઋતુથી બચવા માટે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું અત્યંત જરૂરી છે.

ભરશિયાળે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. જગતના તાત પર આવી વધુ એક માવઠાની ઘાતની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે 22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત પર ફરી એકવાર માવઠાની મુસીબત ત્રાટકવાની છે. વાતાવરણમાં મોટું પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યું છે, જે ગુજરાતને અસર કરશે.

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, પશ્ચિમી વિક્ષેપથી કચ્છ અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. આ સાથે જ અમદાવાદ ને ગાંધીનગરનું વાતાવરણ પણ પલટાશે. તો ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કાતિલ ઠંડીનો મોટો રાઉન્ડ આવશે. 22 જાન્યુઆરીએ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી હટી જશે, જેના બાદ કાતિલ ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે. ગુજરાતના અનેક શહેરોનું તાપમાન નીચે પડી જશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે. 

કરા સાથે વરસાદની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં માવઠું આવી શકે છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, એટલું જ નહીં, 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એક વખત હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ પણ વાતાવરણ બદલાય તેવી આગાહી કરી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ઠંડી વચ્ચે હવે ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. 

