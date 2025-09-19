ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શું 8મા પગાર પંચમાં નાબૂદ થશે આ સુવિધા? કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

8th Pay Commission: એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આઠમા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું પગાર માળખું ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટેની આરોગ્ય સેવા યોજના, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ (CGHS) અંગે પણ નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે.

Updated:Sep 19, 2025, 05:44 PM IST

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જુલાઈથી ડિસેમ્બર 6 મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થા કરતાં આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જાન્યુઆરીમાં, કેન્દ્ર સરકારે આઠમા પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ આજ સુધી, ન તો સમિતિ કે તેના અમલીકરણ અંગેનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. પરિણામે, આઠમા પગાર પંચ અંગે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ચિંતા વધી રહી છે.  

આ નવા પગાર પંચ અંગે મીડિયાના વિવિધ વર્ગોમાં પણ અટકળો ચાલી રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે નવા પગાર પંચમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું પગાર માળખું ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની આરોગ્ય સેવાઓની કરોડરજ્જુ ગણાતી સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ (CGHS) અંગે પણ અટકળો ચાલી રહી છે.  

કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય યોજના (CGHS)ને નવી વીમા-આધારિત યોજના સાથે બદલવા અંગે ઉગ્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે. મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે કેન્દ્ર સરકાર CGHSને નાબૂદ કરી શકે છે અને 8મા પગાર પંચની ભલામણો હેઠળ એક નવો આરોગ્ય કાર્યક્રમ શરૂ કરી શકે છે.   

આ પહેલી વાર નથી જ્યારે CGHSને બદલવા માટે ચર્ચા ચાલી રહી હોય. અગાઉના ત્રણ પગાર પંચ 5મા, 6ઠ્ઠા અને 7મા પગાર પંચે પણ CGHSને બીજી યોજના સાથે બદલવાની ભલામણ કરી હતી. આ વખતે પણ, આરોગ્યસંભાળ સેવાઓને વધુ આધુનિક બનાવવા માટે ફેરફારોની અપેક્ષા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે સરકારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.  

7મા પગાર પંચ દરમિયાન CGHSમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, CGHS કાર્ડને આયુષ્માન ભારત આરોગ્ય ખાતા (આભા) સાથે જોડવાના પ્રયાસો શરૂ થયા છે. જે કર્મચારીઓનો પગાર CGHS યોગદાન માટે કાપવામાં આવે છે તેમને હવે આપમેળે કાર્ડ આપવામાં આવે છે.  

તેવી જ રીતે, સરકારી હોસ્પિટલોમાં રેફરલ વિના સારવાર પૂરી પાડવા, ખાનગી હોસ્પિટલોમાં એક જ રેફરલ પર ત્રણ નિષ્ણાત ડોકટરો સાથે પરામર્શ કરવા અને વય મર્યાદા ઘટાડીને 70 કરવા જેવા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. આ સુધારાઓએ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આરોગ્યસંભાળની પહોંચને નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવી.  

