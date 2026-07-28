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10 હજાર કિ.મી.નો વિશાળ રેઈન બેલ્ટ સર્જાયો: આ તારીખથી ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશનથી ગુજરાતમાં ચોમાસું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરશે!

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:54 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતને ઘમરોળ્યા બાદ આજે મેઘરાજા થોડા શાંત થતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે ચોમાસાના ત્રીજા રાઉન્ડની આગાહી સામે આવી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. તો ચાલો જાણીએ શું છે નવી ખતરનાક આગાહી? આજથી 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય, દક્ષિણ, ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, વડોદરા, ખેડા, પંચમહાલ સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે અને ઉભા પાકને પણ નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
 

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દેશમાં ચોમાસાનો પારો સતત ઊંચે જઈ રહ્યો છે ત્યારે વાતાવરણને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ડીપ ડિપ્રેશનને કારણે દેશભરમાં એક અનોખી અને ભયાનક હવામાન પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારતના વાયુમંડળમાં આશરે 10 હજાર કિલોમીટર લાંબી વાદળોની પટ્ટી (રેઈન બેલ્ટ) બની ચૂકી છે, જેના કારણે છેક પૂર્વ ભારતથી લઈને ઉત્તર ભારત સુધી ધોધમાર વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

દેશનો 90% થી વધુ હિસ્સો વાદળોથી ઘેરાયો2/5

દેશનો 90% થી વધુ હિસ્સો વાદળોથી ઘેરાયો

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં દેશનો 88% થી 92% હિસ્સો વાદળોથી ઢંકાયેલો છે. બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશન એક્ટિવ થવાને કારણે કાંઠાના રાજ્યો માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બંગાળ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 50 થી 60 કિ.મી. પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જે વધીને 75 કિ.મી. સુધી પહોંચી શકે છે. આગામી કલાકોમાં દરિયામાં અતિભારે પવન અને ભારે વરસાદની ધારણા હોવાથી માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં ચોમાસાનો ત્રીજો રાઉન્ડ: 5-5 સિસ્ટમ્સ એકસાથે સક્રિય!3/5

ગુજરાતમાં ચોમાસાનો ત્રીજો રાઉન્ડ: 5-5 સિસ્ટમ્સ એકસાથે સક્રિય!

ગુજરાતમાં થોડા વિરામ બાદ મેઘરાજા ફરી એકવાર ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. રાજ્ય પર એકસાથે 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. અપર એર સર્ક્યુલેશન, બે મોન્સૂન ટ્રફ (Monsoon Trough), સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, ડીપ ડિપ્રેશન. આ પાંચ સિસ્ટમો એકસાથે સક્રિય થતાં જ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ફરી એકવાર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની ચેતવણી: "કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાશે"4/5

અંબાલાલ પટેલની ચેતવણી: "કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાશે"

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોંકાવનારી આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે આજથી જ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામશે. પરંતુ ખાસ કરીને 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય, દક્ષિણ, ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સુરત, નવસારી, વડોદરા, ખેડા, પંચમહાલ વગેરે વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર સૌથી વધુ રહેશે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર આવવાની અને ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: કયા જિલ્લામાં કેવું જોખમ?5/5

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: કયા જિલ્લામાં કેવું જોખમ?

બંગાળની ખાડીના ડીપ ડિપ્રેશનની અસર ગુજરાત પર 30 જુલાઈથી સતત ત્રણ દિવસ સુધી જોવા મળશે. નર્મદા, તાપી, ડાંગમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, વડોદરા, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી, છોટાઉદેપુરમાં યલો એલર્ટ અપાયું છે. આગામી દિવસોમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી શકે છે, જેથી તંત્ર દ્વારા પણ સંબંધિત જિલ્લાઓમાં આગોતરી તૈયારીઓ અને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast

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