205 રૂપિયાનો શેર 250 રૂપિયામાં પરત ખરીદશે આ કંપની, 15000 કરોડના શેર બાયબેકની જાહેરાત
Wipro Share Buyback: વિપ્રો પોતાના રોકાણકારો પાસેથી 60 કરોડ શેર પરત ખરીદશે. તે માટે કંપની 15000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવા જઈ રહી છે. બોર્ડે તે માટે 250 રૂપિયા પ્રતિ શેર કિંમત નક્કી કરી છે.
Wipro Buyback 2026: આઈટી સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની વિપ્રો (Wipro) એ બોર્ડે પોતાના ચોથા ક્વાર્ટર (Q4FY26) ના પરિણામો સાથે 15000 કરોડ રૂપિયાના શેર બાયબેકને મંજૂરી આપી છે. વિપ્રોનું આ બાયબેક ન માત્ર કંપનીના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું બાયબેક છે, પરંતુ આ રોકાણકારો માટે એક શાનદાર તક છે.
પોતાના કરોડો શેર પરત લેશે કંપની
Wipro એ બોર્ડે પોતાની બેઠકમાં કંપનીના શેરધારકોની મંજૂરીને અધીન 15000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ટોટલ રકમ માટે 60,00,00,000 સુધી સંપૂર્ણ રીતે ચુકવણી કરેલા ઇક્વિટી શેર કે કુલ ચુકવણી કરવામાં આવેલા ઈક્વિટી શેરની મૂડીના 5.7 ટકા પરત ખરીદવાને મંજૂરી આપી છે.
કુલ મળી વિપ્રો પોતાના રોકાણકારો પાસેથી 60 કરોડથી વધુ શેર પરત ખરીદશે. તે માટે કંપની 15000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવા જઈ રહી છે. બોર્ડે તે માટે 250 રૂપિયા પ્રતિ શેર તેની કિંમત નક્કી કરી છે. વિપ્રોના શેરની કિંમત 17 એપ્રિલ 2026ના 204 રૂપિયા આસપાસ છે. એટલે કે કંપની 250 રૂપિયા પ્રતિ શેર કિંમત ચુકવશે.
ટેન્ડર ઓફર દ્વારા થશે બાયબેક
આ બાયબેક ટેન્ડર ઓફર દ્વારા થશે. તેનો મતલબ છે કે જેની પાસે રેકોર્ડ ડેટ સુધી કંપનીના શેર હશે તે એક ચોક્કસ રેશિયોમાં શેર કંપનીને પરત વેચી શકશે. શેરની સંખ્યા ઓછી થશે તો કંપનીની પ્રતિ શેર આવક ઓછી થશે, જેને લાંબા સમય સુધી શેરની કિંમત માટે સારૂ માનવામાં આવે છે. ટેન્ડર ઓફરમાં કંપની તમને પૂછે છે કે શું તમે શેર વેચવા ઈચ્છો છો? જો તમે હા પાડી તો કંપની તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દેશે. પરંતુ સ્કીમનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે રેકોર્ડ ડેટ સુધી તમારી પાસે કંપનીના શેર હોવા જોઈએ.
કેમ કંપનીએ લીધો આ નિર્ણય?
જ્યારે કંપનીની પાસે રોકડ જમા થઈ જાય છે અને તેને લાગે છે કે તેના શેરની કિંમત ઓછી છે તો તે બાયબેક લાવે છે. તેનાથી બજારમાં શેરની સંખ્યા ઘટી જાય છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં વેલ્યુ વધવાની સંભાવના પણ વધી જાય છે.
Trending Photos