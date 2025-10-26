બુધ વક્રી થવાથી, આ રાશિના લોકોનો શરૂ થશે સારો સમય, ખુબ કમાશે ધન-દોલત !
Mercury Retrograde: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહનું વિશેષ સ્થાન છે. બુધને બુદ્ધિ, તર્ક, વાણી, વ્યવસાય, ચતુરાઈ અને મિત્રતાનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. બુધને બધા ગ્રહોના રાજકુમાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે બુધ શુભ સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિનું ભાગ્ય ચમકે છે.
Mercury Retrograde: 9 નવેમ્બરે બુધ વક્રી થશે. બુધના વક્રીની અસર બધી રાશિઓ પર અલગ અલગ રહેશે. આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે ઉત્તમ સાબિત થશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓએ બોલતા અને નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવો પડશે.
વૃષભ રાશિ: બુધનો વક્રી વૃષભ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં નવી તકો ખુલશે. જૂના પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે, અને સખત મહેનત ફળ આપશે. કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં ભાગીદારો અને સાથીદારો મદદ કરશે, જેનાથી તમારા નિર્ણયો સરળ બનશે. નાણાકીય બાબતોમાં સમજદારીપૂર્વક પગલાં લેવાથી સારો નફો થશે. જૂના રોકાણો અથવા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે પણ આ શુભ સમય રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારી મહેનત અને સકારાત્મક વિચારસરણી તમારા વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોને મજબૂત બનાવશે.
તુલા રાશિ: બુધનું વક્રી તુલા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. ઓફિસ અથવા વ્યવસાયમાં નવી તકો ખુલશે, અને નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવો શુભ રહેશે. વાતચીત અને સમજણ બધા પ્રયાસોમાં સફળતા તરફ દોરી જશે. જૂના સંબંધો અને સાથીદારો સહયોગ આપશે તેવી શક્યતા છે. આ સમયે વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં યોગ્ય પગલાં લેવાથી લાભ અને સફળતા મળશે.
મિથુન રાશિ: બુધનો વક્રી મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં યોગ્ય રણનીતિ પ્રોજેક્ટ્સની પૂર્ણતા અને પ્રગતિ સુનિશ્ચિત કરશે. જૂના સંપર્કો અને મીટિંગ્સ સહાય પૂરી પાડશે. મુસાફરી અથવા કોઈપણ નવા પ્રયાસમાં સફળતા વધશે. આ સમય દરમિયાન વિચારશીલ કાર્યો અને વાતચીત તમારા કાર્યમાં પ્રગતિ અને નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો લાવશે.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે, આ સમય પરિવાર અને સંબંધોમાં સુધારો લાવશે. નાના ઘરગથ્થુ મુદ્દાઓ સરળતાથી ઉકેલાશે, અને સંબંધોમાં સુમેળ વધશે. વિચારશીલ નાણાકીય કાર્યો સારું વળતર આપશે. ઘર અને વ્યવસાય વચ્ચે સંતુલન જાળવવાથી મન શાંત રહેશે અને નિર્ણયો સફળ થશે. જૂના કાર્યો પૂર્ણ કરવાથી અને રોકાણમાં સમજદારી રાખવાથી તમારા નાણાકીય અને સ્થિતિ બંને મજબૂત થશે. સંપત્તિનો પ્રવાહ વહેશે.
કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે, આ શિક્ષણ, જ્ઞાન અને સ્વ-સુધારણાનો સમય છે. નવો અભ્યાસક્રમ અથવા તાલીમ શરૂ કરવાનો સમય શુભ રહેશે. જૂના કાર્યોને સુધારવાનો સમય છે, જે સફળતા તરફ દોરી જશે અને મનોબળ વધારશે. તમને પરિવાર અને મિત્રો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે. અભ્યાસ અથવા કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ પર મહેનતુ અને કેન્દ્રિત કાર્ય સકારાત્મક પરિણામો આપશે. આ સમય દરમિયાન, તમારી વિચારસરણી સ્પષ્ટ રહેશે, અને નિર્ણયો સફળ થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
