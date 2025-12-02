દ્વારકા મંદિરની સુરક્ષાનું શું? શું આ મહિલાને દ્વારકા મંદિરના પ્રતિબંધનો નિયમ લાગુ નથી પડતો!
Dwarka Temple : સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ અત્યંત સંવેદનશીલ ગણાતા દ્વારકાધીશ જગત મંદિરના પ્રાંગણમાં કેદ કરાયેલા વીડિયોએ અનેક વિવાદો ઉભા કર્યા છે. દ્વારકાના મંદિરમાં સામાન્ય ભક્તોને અંદર જવા પર પ્રતિબંધ છે, ત્યારે બે વીડિયો એવા છે જેમાં મંદિરમાં જઈને શુટિંગ કરાયું છે. કેમ આ પ્રકારની ઘટનાઓ પર કોઈ એક્શન અને કાર્યવાહી ન કરાઈ.
સઘન સુરક્ષા ધરાવતા દ્વારકાધીશ મંદિરમાં નિયમોનો સરેઆમ ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. એકતા શોઢા નામની યુવતીનો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં મંદિરની સુરક્ષા સામે સવાલો પેદા થયા છે. સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ અત્યંત સંવેદનશીલ ગણાતા દ્વારકાધીશ જગત મંદિરના વીડિયો વાયરલ થતા ઉહાપોહ મચી ગયો છે.
દ્વારકાધીશ જગત મંદિરની અંદર મોબાઈલ ફોન લઈ જઈને શૂટિંગ કરાયેલો વીડિયો સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. મંદિર પરિસરમાં મોબાઈલ પર કડક પ્રતિબંધ હોવા છતાં મોબાઈલ લઈ એક્તા શોઢા નામની યુવતીએ પ્રવેશ કર્યો હતો.
એકતા શોઢા નામના 'સમાજ સેવક' દ્વારા શૂટ કરાયેલા અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફરી રહ્યો છે. એકતા શોઢા મોટા રાજકીય નેતા કે સુપરસ્ટાર ન હોવા છતાં પણ મોબાઈલ લઈ જગત મંદિર અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો.
એટલુ જ નહિ, એક્તા શોઢાએ બિન્દાસ્ત પણ અંદર ફરીને વીડિયો શુટ કર્યા હતા.
સુરક્ષાવાળા વિસ્તારમાં મોબાઈલ લઈ જવાની છૂટ કેવી રીતે મળી? જો એક સામાન્ય 'સમાજ સેવક' આસાનીથી નિયમો તોડી શક્તા હોય, તો મંદિરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો આધાર શું છે?
તો મંદિર પાસે એક યુવકનો પણ વીડિયો વાયરલ થયો છે.
