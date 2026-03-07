આ છે ભારતની 5 સૌથી યુવા કરોડપતિ મહિલાઓ, સંપત્તિ જાણીને ચોંકી જશો
ટેકનોલોજી, બાયોટેક, રિટેલ અને ફાઇનાન્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓએ માત્ર મજબૂત ઓળખ જ સ્થાપિત કરી નથી, પરંતુ કરોડોની કંપનીઓ બનાવીને એક ઉદાહરણ પણ સ્થાપિત કર્યું છે. ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર ભારતની 5 સૌથી યુવા કરોડપતિ મહિલાઓ વિશે જાણીએ.
ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોની નવી લહેર જોવા મળી છે. તેમના વિઝન, સખત મહેનત અને વ્યવસાયિક કુશળતાથી પ્રેરિત આ મહિલાઓ દેશના સૌથી ધનિક અને સૌથી પ્રભાવશાળી ઉદ્યોગસાહસિકોમાંની એક છે. ત્યારે દેશની 5 સૌથી યુવા કરોડપતિ મહિલાઓની સંપત્તિ વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ગઝલ અલઘનો પણ ભારતની સૌથી યુવા કરોડપતિ મહિલાઓમાં સમાવેશ થાય છે. ગઝલ અલઘ મામા અર્થના સહ-સ્થાપક અને ચીફ ઇનોવેશન ઓફિસર છે. 2016માં તેમણે અને તેમના પતિ વરુણ અલઘે કંપની શરૂ કરી હતી. આજે તેની કંપનીની નેટવર્થ લગભગ 150થી 200 કરોડની આસપાસ છે.
ઉપાસના ટાકુ મોબીક્વિકના સહ-સ્થાપક, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને સીએફઓ પણ છે. તેણીએ 2009માં બિપિન પ્રીત સિંહ સાથે કંપની શરૂ કરી. NIT જલંધરમાંથી એન્જિનિયરિંગ અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી તેણીએ પેપાલમાં કામ કર્યું, જ્યાં ડિજિટલ પેમેન્ટની સિસ્ટમ્સની ઊંડી સમજ મળી. ડિસેમ્બર 2024માં મોબીક્વિકે તેનો IPO લોન્ચ કર્યો હતો.
રોશની નાદર મલ્હોત્રા HCL ટેકના ચેરમેન છે. તેમણે 2020માં તેમના પતિ શિવ નાદર પાસેથી કંપનીની બાગડોર સંભાળી. M3M હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 અનુસાર, તેઓ 2.84 લાખ કરોડની નેટવર્થ સાથે ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા બન્યા, જે યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. રોશની નાદર શિવ નાદર ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી પણ છે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે.
સલોની આનંદે 2019માં તેમના પતિ અલ્તાફ સૈયદ સાથે ટ્રાયા હેલ્થની સ્થાપના કરી. આ કંપની વાળ ખરવાની સમસ્યાઓનો તબીબી અને જીવનશૈલીના દૃષ્ટિકોણથી ઉપચાર કરે છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 237 કરોડની આવક મેળવી હતી અને નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 300-400 કરોડ સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.
આ ઉપરાંત ઈશા અંબાણી રિલાયન્સ રિટેલ વેન્ચર્સ, AJIO, Tira બ્યુટી અને જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ જેવી કંપનીઓનું નેતૃત્વ કરે છે. તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે 830-835 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. તેમણે ડિજિટલ રિટેલ અને ફેશન પ્લેટફોર્મના વિસ્તરણમાં અને રિલાયન્સના નવા વ્યવસાયિક સાહસોનું નેતૃત્વ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
