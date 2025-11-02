ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

તુલસી વિવાહ પર શુક્ર અને ચંદ્રનું અદભૂત ગોચર, આ રાશિના જાતકોનું સોના જેવું ચમકશે ભાગ્ય !

Venus and Moon Gochar: તુલસી વિવાહના દિવસે એક ખૂબ જ દુર્લભ સંયોગ બનવાનો છે. હકીકતમાં, ધન અને સમૃદ્ધિના દેવતા શુક્ર અને ચંદ્ર બંને તે દિવસે પોતાની રાશિ બદલવાના છે. તો ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી બનવાના છે.

Updated:Nov 02, 2025, 03:31 PM IST

Venus and Moon Gochar: આ વર્ષે, તુલસી વિવાહ 2 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. કાર્તિક મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા ચંદ્ર)ની દ્વાદશી તિથિના રોજ તુલસી વિવાહનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આ શુભ પ્રસંગે, માતા તુલસી અને ભગવાન શાલિગ્રામ (ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર) ના લગ્ન ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે માતા તુલસીને લગ્નમાં અર્પણ કરવાથી ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવે છે.

તે જ સમયે, ગ્રહો અને તારાઓની દ્રષ્ટિએ, આ વર્ષનો તુલસી વિવાહ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. તુલસી વિવાહના દિવસે, શુક્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને ચંદ્ર મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શુક્ર અને ચંદ્રનું ગોચર ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ કે તુલસી વિવાહ પર શુક્ર અને ચંદ્રના ગોચરને કારણે કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી રહેશે.  

તુલા રાશિ: તુલસી વિવાહ દરમિયાન શુક્ર અને ચંદ્રનું ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે સારા નસીબ લાવશે તેવી અપેક્ષા છે. લગ્ન અને લગ્નમાં આવતી બધી અવરોધો દૂર થશે. મિલકતમાં રોકાણ ફાયદાકારક રહેશે. પરિવાર અને મિત્રો માટે કેટલાક સારા સમાચાર મળશે. આ સમય વ્યવસાય માટે ખૂબ જ સારો માનવામાં આવે છે. નવા લોકો સાથે સંપર્ક વધશે. આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.  

મીન રાશિ: તુલસી વિવાહ દરમિયાન શુક્ર અને ચંદ્રનું ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે સુવર્ણ સમયની શરૂઆત કરશે. તેઓ કાર્યસ્થળમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે અને પ્રમોશન પણ શક્ય છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે.  

કન્યા રાશિ: તુલસી વિવાહ કન્યા રાશિના જાતકો માટે સારા સમયની શરૂઆત દર્શાવે છે. તેઓ તેમના કામમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તેઓ ભૂતકાળના બધા બાકી રહેલા કાર્યોથી મુક્ત થશે. તેઓ નવા સાહસો પણ શરૂ કરી શકશે. જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન ચોક્કસ આવશે. પરિવાર સાથે સંબંધો સુધરશે. શિક્ષણ કે રોજગાર માટે વિદેશ જવાની શક્યતા છે. મીડિયા ક્ષેત્રમાં નવી ઓળખ સ્થાપિત થઈ શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

