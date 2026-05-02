કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે કમોસમી વરસાદનો 'ડબલ એટેક': વાવણી-વાવાઝોડા અંગે ડરામણી આગાહી
Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટની બેઠક અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આ વર્ષે ચોમાસું આશાસ્પદ રહેવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. રાજ્યમાં કાળઝાળ ઊનાળા પછી ચોમાસું કેવું રહેશે તે અંગે સૌથી પહેલા હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી. હવામાન નિષ્ણાતોએ 40થી 50 ઇંચ વરસાદ વરસવાની આગાહી સાથે વાવાઝોડાનું જોખમ વિશે વાત કરી છે.
ચોમાસું 2026: કેવો રહેશે વરસાદનો વરતારો?
રાજકોટમાં જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલી વર્ષા વિજ્ઞાનની બેઠકમાં ૧૧ જેટલા તજજ્ઞોએ ભાગ લીધો હતો. ગુજરાતમાં આ વર્ષે સામાન્યથી સારો એટલે કે અંદાજે 40થી 50 ઇંચ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ વર્ષે કોઈ મોટા હોનારત સર્જે તેવા વાવાઝોડાનું જોખમ ઓછું છે. રાજ્યમાંથી ચોમાસું અંદાજે 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં વિદાય લે તેવી શક્યતા છે.
ખેડૂતો માટે વાવણીના મુહૂર્ત
નિષ્ણાતોએ વરસાદની પેટર્નને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોને વાવણી માટે ત્રણ મહત્વના તબક્કા સૂચવ્યા છે. 15 જૂન, 21 જૂન, ૩ જુલાઈનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળો વરસાદના પેટર્નને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે. વાવાઝોડા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
મે મહિનામાં 'ડબલ એટેક': ગરમી અને કમોસમી વરસાદ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનામાં વાતાવરણમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. એક તરફ ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો થશે તો બીજી તરફ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 44-45 ડિગ્રીથી ઘટીને 41-42 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભેજને કારણે ઉકળાટ યથાવત રહેશે. 6થી 12 મે દરમિયાન પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યા વરસાદની શક્યતા છે. 11થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યમાં ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
ચક્રવાત અને ચોમાસાનું આગમન
ખાસ કરીને 11થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર આંધી-વંટોળ આવવાની શક્યતા છે. 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 15 મે બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડી બંને સક્રિય થશે. મે મહિનાના અંતમાં અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સર્જાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ વર્ષે અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેવાનો હોવાથી 8 જૂન બાદ ત્યાં પણ વાવાઝોડું આકાર લઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અંગે જણાવ્યું છે કે, 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ પર ભારે વરસાદ શરૂ થઈ જશે. 1 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ છેડે ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા છે.
