Abu Dhabi Crwon Al Aahyan Family: 18 ભાઈઓ, 11 બહેનો, 9 દીકરા-દીકરીઓ અને 18 પૌત્ર-પૌત્રીઓ ધરાવતા આ પરિવાર પાસે એટલી બધી સંપત્તિ છે કે જો તેઓ તેમના ખજાનામાંથી થોડી પણ વહેંચી દે તો તેઓ પાકિસ્તાન જેવા દેશોમાં ગરીબી દૂર કરી શકે છે. આ પરિવાર 40 અબજ રૂપિયાના મહેલમાં રહે છે.
World Richest Family: 18 ભાઈઓ, 11 બહેનો, 9 દીકરા-દીકરીઓ અને 18 પૌત્ર-પૌત્રીઓ ધરાવતા આ પરિવાર પાસે એટલી બધી સંપત્તિ છે કે જો તેઓ પોતાના ખજાનામાંથી થોડા પૈસા કાઢીને તેને વહેંચી દે તો પાકિસ્તાન જેવા દેશોની ગરીબી દૂર થઈ શકે છે. આ પરિવાર પાસે રહેવા માટે 4000 કરોડ રૂપિયાનો મહેલ છે, ઘરના પાર્કિંગમાં 700 થી વધુ લક્ઝરી કાર પાર્ક કરેલી છે. ઘરમાં 8 ખાનગી જેટ, 5000 કરોડ રૂપિયાની યાટ, ફૂટબોલના ડઝનબંધ મેદાન અને દુનિયાભરમાં મિલકતો છે. આ આંકડાઓ પરથી તમે સરળતાથી આ પરિવારની સંપત્તિનો અંદાજ લગાવી શકો છો, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે આ પરિવાર આટલો ધનવાન કેવી રીતે બન્યો?
કોણ છે દુનિયાનો સૌથી ધનવાન પરિવાર?
ધરતીના સૌથી ધનવાન પરિવારનો ખિતાબ અલ નાહ્યાન (Al Nahyan) પરિવાર પાસે છે. બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ પરિવારની કુલ સંપત્તિ 305 અબજ ડોલર (આશરે 26 લાખ કરોડ રૂપિયા) છે. અબુધારીના રોયલ પરિવાર અલ નયન પરિવારમાં 50 લોકો છે. સંયુક્ત અરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ અને હેડ ઓફ સ્ટેટ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નયનનો પરિવાર જે આલીશાન મહેલમાં રહે છે તે મહેલનું નામ કસ્ન અલ વતન છે. પરિવારના હેડ કિંગ સલમાન બિન અબ્દુલ અઝીજ અલ સઉદ છે.
કઈ રીતે ધનવાન બન્યો આ પરિવાર
305 અબજ ડોલર (25,38,667 કરોડ રૂપિયા) ની કુલ સંપત્તિ ધરાવતો સૌથી ધનિક પરિવાર તેલનો ભંડાર ધરાવે છે. અબુ ધાબીનો આ પરિવાર વિશ્વના કુલ તેલ ભંડારના 11 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તેમની આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત દેશના વિશાળ તેલ ભંડાર છે. આ ઉપરાંત, તેઓ ડઝનબંધ કંપનીઓ, હોટલ અને રિયલ એસ્ટેટમાંથી પૈસા કમાઈ રહ્યા છે. આ પરિવાર 235 અબજ ડોલરની રોકાણ કંપની ધરાવે છે, જે વિશ્વભરમાં વ્યવસાય કરે છે. તેઓ અબુ ધાબી ડેવલપમેન્ટ હોલ્ડિંગ કંપની (ADQ) પણ ધરાવે છે, જેનું મૂલ્યાંકન 110 અબજ ડોલરથી વધુ છે.
અલ નાહ્યાનનો પરિવાર કેટલો ધનવાન છે?
અલ નાહ્યાન શાહી પરિવાર, અબુ ધાબીના અમીરાત પર શાસન કરતો અબુ ધાબી શાહી પરિવાર, વિશ્વનો સૌથી ધનિક પરિવાર છે. ₹25,38,667 કરોડની સંપત્તિ સાથે, તેઓ એક વૈભવી મહેલ ધરાવે છે. 380,000 ચોરસ ફૂટ પર બનેલો, આ મહેલ 37-મીટર પહોળો ગુંબજ ધરાવે છે. આ સફેદ પથ્થરનો મહેલ અલ નાહ્યાન પરિવારને પ્રિય મિલકત છે. તેઓ ઘણા દેશોમાં મહેલો અને વૈભવી ઘરો પણ ધરાવે છે.
50 લોકોનો પરિવાર
આ ઘરમાં 1,000 રૂમ, એક મૂવી થિયેટર, એક બોલિંગ એલી, અનેક સ્વિમિંગ પુલ અને એક મસ્જિદ પણ છે. 1983 થી, આખો પરિવાર આ મહેલમાં સાથે રહે છે. આ પરિવાર પેરિસમાં ચેટો ડી બેલોન, પેરિસમાં ચેટો ડી બેલો અને યુકેમાં અસંખ્ય મિલકતો પણ ધરાવે છે. તેમની સંપત્તિને કારણે, શેખ ખલીફાને "લંડનના મકાનમાલિક" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
અલ નાહયાનનું વૈભવી જીવન
સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યના વડા શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન પાસે ₹5,000 કરોડ (US$1.5 બિલિયન) ની કિંમતની લક્ઝરી યાટ પણ છે. આ યાટ એટલી મોટી છે કે તેના પર ગોલ્ફ કોર્સ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. બ્લુ સુપરયાટ આશરે 591 ફૂટ લાંબી છે, જે જેફ બેઝોસની સુપરયાટ, કોરુ કરતા પણ લાંબી છે.
જેટ ફ્લાઇટ્સ પર સોનાનો ઢોળ
રાજવી પરિવાર પાસે એક રૂપાંતરિત બોઇંગ 747-400 છે, જેને સોનાથી મઢેલા ભવ્ય હવાઈ હવેલીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે. આ વિમાન માત્ર સોનાથી મઢેલું નથી, પરંતુ પરિવાર પાસે લક્ઝરી કારનો કાફલો પણ છે, જેમાં સોનાથી મઢેલી લેમ્બોર્ગિની એવેન્ટાડોર SVનો સમાવેશ થાય છે.
