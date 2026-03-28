દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત 8 દેશ : ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થાય તો આ દેશોનો વાળ પણ વાંકો નહિ થાય!
World War 3 Safe Countries : ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. આ લડાઈ ખાડીના અનેક દેશો પર પ્રભાવિત છે. દુનિયામાં વધતી અસ્થિરતા વચ્ચે લોકો એવું વિચારી રહ્યા છે કે, શું એવા કોઈ દેશ છે, શું એવુ કોઈ સ્થળ છે જેને સુરક્ષિત માનવામાં આવે. ખાસ કરીને વિશ્વ યુદ્ધ ત્રણના ભણકારા વાગી રહ્યા છે, ત્યારે આજે તમને જણાવીશું કે, યુદ્ધ જેવી સ્થિતિમાં એ કયા 8 દેશ છે, દુનિયાના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં વધુ સુરક્ષિત છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ (New Zealand – Peace in the Pacific)
ન્યૂઝીલેન્ડને દુનિયાની ઉથલપાથલથી દૂર રહેનારો સૌથી સુરક્ષિત દેશ માનવામાં આવે છે. પ્રશાંત મહાસાગરના દક્ષિણમાં સ્થિત તેનો અંતિ ટાપુ એન્ટાર્કટિકાથી 2500 કિલોમીટર દૂર છે. ન્યૂઝીલેન્ડના શાંત હોવા પર અને ઓછા રાજકીય રણનીતિના મહત્વને કારણે દુનિયાની મોટી શક્તિશાળી તાકાતોની અહી કોઈ ખાસ રુચિ નથી.
એન્ટાર્કટિકા (Antarctica – Nature’s shelter)
એન્ટાર્કટિકા પરમાણુ યુદ્ધ દરમિયાન સૌથી સુરક્ષિત જગ્યામાંથી એક ગણાય છે. તેનું કારણે તે દુનિયાના સૌથી દક્ષિણી મહાદ્વીપમાં સ્થિત છે. 14 મિલિયન વર્ગ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા આ મહાદ્વીપ દુનિયાથી સાવ અલગ છે. મોટા સૈન્ય વિસ્તારોથી અંતર હોવાને કારણે તેના પર હુમલાની સંભાવના ઓછી છે. એન્ટાર્કટિકાનું કઠોર વાતાવરણ પર તેના માટે પ્રાકૃતિક સુરક્ષા કવચનું કામ કરે છે.
ચિલી (Chile – Mountains and oceans as shields)
ચિલીનું નામ આ લિસ્ટમા રાખી શકાય. દક્ષિણ અમેરિકાનો આ દેશ એન્ડ્રુઝ પર્વતમાળા અને પ્રશાંત મહાસાગરથી ઘેરાયેલો છે. આ રીતે તે અનેક સંઘર્ષ-ગ્રસ્ત ક્ષેત્રોથી સુરક્ષિત અંતર પર આવેલો છે. ખેતી અન કાચા માલને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માર્ગ બાધિત હોવા પર ચિલી પોતાની વસ્તીનું ભરણપોષણ લાંબા સમય સુધી કરી શકે છે.
આર્જેન્ટીના (Argentina – Vast lands, self-sufficient life)
આર્જેન્ટીના પર એક સુરક્ષિત દેશમાં આવે છે. તેની પાસે મોટી સંખ્યામાં ખેતી માટે જમીન છે. ઈતિહાસના વિવાદોને બાકાત કરવામાં આવે તો અહીં પણ ઘરેલુ પાક પર સુરક્ષિત જીવન જીવી શકાય છે. દેશ પાસે મોટી વસ્તીની જરૂરિયાત પૂરી કરવાની તમામ વ્યવસ્થા છે.
પૈરાગ્વે (Paraguay – Remote and resource-rich)
આ એક દૂરંદેશી, તટસ્થ અને મજબૂત કૃષિપ્રધાન દેશ ગણાય છે. તે ચારે તરફ જમીનથી ઘેરાયેલો છે. માત્ર પરાના-પૈરાગ્વે જળમાર્ગના માધ્યમથી એન્ટાલન્ટિક મહાસાગર સુધી આ દેશની પહોંચ છે. એકાત્મક રાષ્ટ્રપતિ શાસિત આ ગણરાજ્ય શાંત ભૂમિ છે. જે વૈશ્વિક રાજનીતિની ઉથલપાથલથી ઘણું દૂર ગણાય છે.
ઉરુગ્વે (Uruguay – Neutral and far from chaos)
ઉરુગ્વે એક એવો દેશ છે, જે પ્રમુખ આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવવાળા દેશોથી સાવ દૂર છે. તેનાથી તેના મોટા યુદ્ધોમાં સીધી રીતે સામેલ થવાની સંભાવના ઓછી થઈ જાય છે. ઉરુગ્વેની વિદેશ નીતિ સમગ્ર રીતે અહસ્તક્ષેપ અને બહુપક્ષવાદ પર આધારિત છે. આવામાં આ દેશ સૈન્ય ટકરાવોથી દૂર રહે છે.
ભૂટાન (Bhutan – Himalayan isolation and non-alignment)
ભૂટાન એક એવો દેશ છે, જેના પાડોશમાં ભારત-પાકિસ્તાન અને ચીનની વચ્ચે ટક્કર થતી રહે છે. બીજી તરફ, 1971 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સદસ્ય બન્યા બાદથી ભૂટાનની નીતિ ગુટનિરપેક્ષતાની રહી છે. શાંગ્રી-લા કહેવાતો આ દેશ ઉંચી પર્વતમાળાથી ઘેરાયેલો છે. અને દુનિયાદારીથી તેને કોઈ મતલબ પણ નથી.
સ્વિત્ઝરલેન્ડ (Switzerland – Neutrality and natural protection)
સ્વિત્ઝરલેન્ડ દેશએ લાંબા સમયથી દુનિયાના સુંદર અને સુરક્ષિત દેશ તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી રાખી છે. સ્વિત્ઝરલેન્ડ બે સદીઓથી ગુટનિરપેક્ષતાની નીતિ પર અડગ છે. તેણે પહેલા બે વિશ્વયુદ્ધનો સામનો કર્યો છે, અને સુરક્ષિત પણ રહ્યો છે. તેની સુરક્ષાનું મોટું કારણ ઉબડ-ખાવડ પહાડી વિસ્તાર (અલ્પાઈન) છે. સાથે જ તે કોઈ સમુદ્રી સીમા સાથે જોડાયેલો નથી. અહી ઈમરજન્સી બંકરોનું મોટું નેટવર્ક છે.
