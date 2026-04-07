દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત 5 દેશ, જ્યાં મહિલાઓ ડર વગર એકલી ફરવા જઈ શકે છે, Solo Travelling માટે સૌથી બેસ્ટ

5 Safest Countries For Women Solo Travelling : આજકાલ સોલો ટ્રાવેલિંગનો કન્સેપ્ટ વધી ગયો છે. પુરુષો સોલો ટ્રાવેલિંગનો આનંદ ઉઠાવી શકે છે. પંરતું આજે પણ મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને સવાલો થતા હોય છે. ફેબ્રુઆરી, 2026 માં થયેલા એક સરવેમાં 59 ટકા મહિલાઓએ કહ્યું કે, તેઓે રાતમાં એકલા નીકળવાથી ડર લાગે છે. મહિલાઓ પુરુષોની જેમ ટ્રાવેલ કરી શક્તી નથી. આવામાં કેટલાક દેશો એવા છે, જ્યાં મહિલાઓ સોલો ટ્રાવેલિંગનો આનંદ કર્યા વગર ઉઠાવી શકે છે. અહી મહિલાઓ સુરક્ષિત રીતે ફરી શકે છે. આવો જાણીએ આવા સુરક્ષિત દેશો વિશે....

Updated:Apr 07, 2026, 12:34 PM IST

કોસ્ટા રિકા (Costa Rica)

મધ્ય અમેરિકામાં આવેલા કોસ્ટા રિકા હાલ દુનિયાના સૌથી સુખી દેશોમાં આવે છે. ડબલ્યુપીએસ ઈન્ડેક્સમાં તેનું રેન્કિંગ 34 છે. અહીં ડિજિટલ નોમેડ વિઝાને કરાણે લોકો અહી કામ કરવા વધુ આવે છે. તેને રિમોટ વર્ક વિઝા પણ કહેવાય છે. આ દેશમાં એકલી મહિલાઓ સુરક્ષિત રીતે ક્યાંય પણ ફરી શકે છે. તેના સાંતા ટેરેસા અને નોસેરા જેવા વિસ્તારો સર્ફિંગ, યોગા, કેફે અને બીચ પર ફરવા માટે બહુ જ ફેમસ છે. અહીં ફરવા ગયેલી મહિલાઓ કહે છે કે, અહીં તેઓ કોઈ પણ ડર વગર શાંતિથી ફરી શકે છે. 

એસ્ટોનિયા (Estonia)

એસ્ટોનિયા ડબલ્યુપીએસ ઈન્ડેક્સમાં 11 મા સ્થાન પર છે. જે સૌથી સારું રેન્કિંગ છે. મહિલાઓના સ્વાસ્થય, આર્થિક ભાગીદારી અન સામાજિક સુરક્ષાના હેતુથી આ દેશ બહુ જ સલામત છે. ગ્લોબલ પીસ ઈન્ડેક્સમાં એસ્ટોનિય 24 મા સ્થાન પર છે. બ્લોગર વેરોનિકા રોમેન કહે છે કે, એસ્ટોનિયમાં મને ક્યારેય ડર લાગ્યો નછી. અહીં એકલું ફરવું સુકુનભર્યું લાગે છે. અહીંના લોકો સરળ સ્વભાવના અને મહેમાનગતિ કરનારા છે.  

વિયેતનામ (Vietnam)

ગ્લોબલ પીસ ઈન્ડેક્સમાં વિયેતનામ 38 મા સ્થાન પર છે. દક્ષિણ એશિયા-પૂર્વ એશિયામાં તે સૌથી ટોપ રેન્ક પર છે. ડબલ્યુપીએસ ઈન્ડેક્સમાં આ પાડોશી દેશ સૌથી બેસ્ટ છે. ગત વર્ષે અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો ફરવા આવ્યા હતા. એક મુસાફર મોલી ગેનન કહે છે કે, અહીં કેફેના માલિકો સાથે વાત કરવું, સ્ટ્રીટ ફૂડ સેલર્સના ટેબલ પર બેસવું, બસથી મુસાફરી કરવી, તમે દરેક જગ્યાએ સોશિયલ થઈ શકો છો. કેટલાક લોકો અહી હોમ સ્ટે પણ કરે છે. જેનો અનુભવ પણ સુખદ હોવાનું તેઓ કહે છે. 

ઉરુગ્વે (uruguay)

આ વર્ષે ડબલ્યુપીએસ ઈન્ડેક્સમાં ઉરુગ્વેએ લાંબી છલાંગ લગાવી છે. તે પહેલા 59 મા સ્થાન પર હતું, પરંતું હવે તે 35 મા સ્થાન પર પહોંચી ગયું છે. તેનું કારણ, કાયદા અને સુરક્ષાના મામલે દેશના નિયમો કડક બન્યા છે. ખાસ કરીને મહિલા હિંસાનું પ્રમાણ ઓછું થયું છે. ગ્લોબલ પીસ ઈન્ડેક્સમાં તે દક્ષિણ અમેરિકાનો બીજો સૌથી શાંત દેશ છે. પહેલા નંબરે આર્જેન્ટિના આવે છે. અહીં આવનારા પ્રવાસી કહે છે કે, ઉરુગ્વે બહુ જ શાંત દેશ છે, અને અહીંના લોકો સ્વભાવે સરળ છે. અહી હુ સ્થાનિક લોકો સાથે સરળતાથી વાતચીત કરી શકું છું. 

નોર્વે (Norway)

ડબલ્યુપીએસ ઈન્ડેક્સમાં નોર્વે ટોપ-3 માં છે. આ દેસ કલ્યાણકારી યોજનાઓ, સમાન વેતન અને સામાજિક સુરક્ષામાં બેસ્ટ પરર્ફોમન્સ આપે છે. 2017 ના વર્ષથી તે સતત ટોપ-3 મા સ્થાન બનાવી રાખે છે. અહીંની મજબૂત સામાજિક સુરક્ષા વ્યવસ્થા મહિલાઓને કામ અને સરકારમાં સક્રિય ભાગીદારીની તક આપે છે. સોલો મહિલા ટ્રાવેલર્સ માટે અહીંની સૌથી સારી વાત એ છે કે, તે સુરક્ષા અને પ્રકૃતિના સુંદર નજારા આપે છે. જે મહિલાઓ એકલી નોર્વે ફરવા ગઈ છે, તેઓ માટે આ દેશ જન્નત છે. 

