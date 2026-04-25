દુનિયાની એ કઈ નદી છે, જેના પર આજદિન સુધી એકપણ પુલ બન્યો નથી?
Why No Bridge On Amazon River : દુનિયાભરમાં સેંકડો નદીઓ વહે છે. જે મનુષ્યો માટે જીવનદાયિની છે. તેના પર પરિવહન માટે મનુષ્યોએ પુલ બનાવ્યા છે. પરંતું દુનિયામાં એક નદી એવી છે, જે 9 દેશોમાંથી પસાર થવી હોવા છતાં તેના પર એકપણ પુલ બની શક્યો નથી. એ કઈ નદી છે, એ જાણીએ.
આ નદી તાજા પાણીનો સૌથી અમૂલ્ય અને મોટો ભંડાર કહેવાય
એમેઝોન નદી દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી કહેવાય છે. આ નદી પેરુ, કોલંબિયા અને બ્રાઝિલ થઈને વહે છે. દુનિયાની સૌથી લાંબી આ નદી પર આજદિન સુધી કોઈ પુલ બન્યો નથી. ધરતી પર આ નદી તાજા પાણીનો સૌથી અમૂલ્ય અને મોટો ભંડાર કહેવાય છે. તેની લંબાઈ 6500 કિલોમીટર છે, તો 6,300,000 વર્ગ કિલોમીટરમાં તેનું જળક્ષેત્ર ફેલાયેલું છે.
એમેઝોન નદી પર પુલ બનાવવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી
ગ્રીન મેટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યૂરિચ સ્થિત સ્વિસ ફેડરલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરીંગના અધ્યક્ષ વોલ્ટર કોફમેને લાઈવ સાયન્સે જણાવ્યું કે, એમેઝોન નદી પર પુલ બનાવવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. તેથી આ નદી પર પુલ બની શકયો નથી.
એમેઝોન પર પુલ બનાવવો એટલે સોના કરતા ઘડામણ મોંઘી
આમ તો ટેકનિકલ અને લોજિસ્ટિક સંબંધી અહી પુલ બનાવવાની અનેક સમસ્યાઓ આવી શકે તેમ છે. એમેઝોન બેઝિનમાં પુલને જોડવા માટે રસ્તાઓ ન બરાબર છે. પુલની અહી કોઈ જરૂરિયાત પણ અનુભવાતી નથી. જો અહી પુલ બને તો તો મોંઘા સાબિત થઈ શકે તેમ છે. કોફમેને સમજાવ્યું કે, વિશાળ માત્રામાં ફેલાયેલો કાદવ અને નરમ માટીને કારણે અહીં લાંબા પુલ અને પાયો નાંખવો મુશ્કેલ બની શકે છે. તેના માટે ભારે માત્રામાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. આ ઉપરાંત એમેઝોનનો જળપ્રવાહ અસામાન્ય અને અચાનક બદલાતો પેટર્ન મુજબ છે.
