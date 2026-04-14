ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોજે કર ઝુલાવે પારણું એ જગત પર શાસન પણ કરેઃ દુનિયાની એવી મહિલાઓ જે યશસ્વી શાસક બની

જે કર ઝુલાવે પારણું એ જગત પર શાસન પણ કરેઃ દુનિયાની એવી મહિલાઓ જે યશસ્વી શાસક બની

World Top Women Leaders List : ઓસ્ટ્રેલિયા એક મહિલાને સેનાનું પ્રમુખ પદ આપીને ઈતિહાસ રચી નાંખ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના 125 વર્ષના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર મહિલાને આર્મી ચીફ નિયુક્ત કરાયા છે. લેફ્ટિનન્ટ જનરલ સુઝેન કોયલ હવે આ પદ સંભાળશે. ત્યારે દુનિયાભરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના આ નિર્ણયની વાહવાહી થઈ રહી છે. ઈટલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જ મેલોની, નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ વેનેઝુએલાનાં નેતા મારિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા આર્મી ચીફ જેવી મહિલા વિશ્વમાં ફરી એકવાર મહિલા સશક્તિકરણનો યુગ લાવી રહી છે. ઈતિહાસમાં ગવાહ છે કે, દુનિયામાં અનેક મહિલા શાસકોએ સત્તાની બાગડોર સંભાળી છે.  પુરુષોનું શાસન પતન લાવે છે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે, ત્યારે દુનિયા ફરી એકવાર સ્ત્રીશાસન પર ભરોસો મૂકીને ડગ માંડી રહી છે તે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. 

Updated:Apr 14, 2026, 11:25 AM IST

જ્યોર્જિયા મેલોની (Itali PM Giorgia Meloni) 

ઈટલીના પહેલા મહિલા પ્રધાનમંત્રી તરીકે જ્યોર્જિયા મેલોની છે. ઓછા સમયમાં તેઓએ લોકપ્રિયતા હાંસિલ કરી છે. આ સફળતા તેમને રાતોરાત નથી મળી. દુનિયાભરના દેશો ઘરેલુ સંકટ સામે ઝઝૂમી રહ્યાં છે, ત્યારે ઈટલીના પ્રધાનમંત્રી તાકાતવાર નેતા તરીકે ઉભરી રહ્યાં છે. 47 વર્ષીય મેલોનીની પાર્ટીએ યુરોપિયન ચૂંટણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતુ. જેના બાદ તેમની ધાક આખા વિશ્વમાં જોવા મળી. તેમને જી-7 ના તાકાતવાર નેતા ગણાય છે.   

મારિયા કોરિના મચાડો (Maria Corina Machado)

અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક સમયે યુદ્ધ રોકાવાના મસીહાનો દાવો કર્યો હતો, પરંતું હવે તેમનો ખેલ ખુલ્લો પડી ગયો છે. એક સમયે નોબલ પ્રાઈઝ માટે તેઓએ ભારે ધમપછાડા કર્યા હતા. જોકે, નોર્વેની નોબેલ શાંતિ સમિતિએ કોઈપણ ધાક-ધમકી કે દબાણમાં આવ્યા વિના વેનેઝુએલાનાં લોકતંત્ર સમર્થક મહિલા નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને વર્ષ ૨૦૨૫નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો હતો.

પ્રભાવતી ગુપ્ત (Prabhavati Gupta)

જે ચંદ્રગુપ્તની પુત્રી હતી અને વાકટોકની રાણી તરીકે શાસન કર્યું અને એ રીતે ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો ફેલાવો દક્ષિણમાં કર્યો.   

રાણી દીદ્દા (rani didda)

દસમી સદીની કાશ્મીરની મહારાણી, જેણે પતિના મૃત્યુ બાદ કાશ્મીર પર શાસન કર્યું. 

રુદ્રમાદેવી (rudramadevi)

૧૩મી સદીના કાકતીય સામ્રાજ્ય (આજના આંધ્રપ્રદેશ)ની મહારાણી હતી, જેણે પોતાના માટે મહારાણી નહિ, પરંતુ મહારાજા શબ્દ વાપર્યો. એ યુદ્ધોમાં પણ ભાગ લેતી હતી.

રઝિયા સુલતાન (razia sultan)

તુર્કી સલ્તનત યુગની એકમાત્ર મહિલા સુલતાન, જેણે પડદાપ્રથાનો ત્યાગ કરીને શાસન કર્યું અને યુદ્ધોમાં પણ ભાગ લીધો. 

ચાંદ બીબી (Sultan Chand Bibi) 

અહમદનગર અને બીજાપુર સ્ટેટની રાણી હતી. અકબર સામે યુદ્ધો લડી હતી. 

તારાબાઈ (Tarabai Shinde)

૧૮મી સદીના મરાઠા સામ્રાજ્યની શાસક હતી. ઔરંગઝેબ સામેના યુદ્ધોમાં અણનમ રહી. 

અહલ્યાબાઈ હોલકર (ahilyabai holkar)

૧૮મી સદીની ઈન્દોરની મહારાણી, જેણે પતિના અવસાન પછી અનેક લોકોપયોગી કાર્યો કરીને લોકચાહના મેળવી હતી.

કિલિયોપેટ્રા (cleopatra)

ક્લિયોપેટ્રા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત રાણી ગણાય છે. ચીન ઇજિપ્તની છેલ્લી સક્રિય ફારુન (રાણી) હતી. તેના સૌંદર્ય, રાજકીય અને બુદ્ધમત્તા માટે પ્રખ્યાત હતી. ટોલેમિક વંશની આ રાણીએ જુલિયસ સીઝર અને માર્ક એન્ટની સાથેના સંબંધો દ્વારા રોમન સામ્રાજ્ય સાથે ગાઢ સંબંધો બાંધ્યા હતા. અક્ટિયમના યુદ્ધમાં હાર બાદ તેણે આત્મહત્યા કરી હતી, જેના બાદ ઈજિપ્તના સ્વતંત્ર ઈતિહાસનો અંત આવ્યો હતો. તેના સૌંદર્યના વખાણ ચારેકોર થાય છે. વિશ્વની સૌથી સુંદર રાણી હતી ક્લિયોપેટ્રા, સુંદર દેખાવા માટે કરતી ગધેડીના દૂધથી સ્નાન  

