ફટાફટ તારીખો લખી રાખજો! ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં પડશે વરસાદ, વાવાઝોડા અંગે ચોંકાવનારી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: હવે ફરી એકવાર માવઠાના વાદળો ગુજરાત પર મંડરાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ચિંતા જગાવતી આગાહી કરી છે. હજું થોડા સમય પહેલા જ કમોસમી વરસાદનો માર સહન કર્યો છે અને ખેડૂતોના ખરીફ પાક બરબાદ કર્યા હતા. હવે ફરી એકવાર ખેડૂતોને ચિંતા થાય એવી આગાહી કરવામાં આવી છે. હવે જો વરસાદ આવ્યો તો ખરીફ સિઝનની સાથે રવિ સિઝન પણ બગડશે. ખેડૂતો માટે આ આગાહી ચિંતા જગાડનારી છે...જો વરસાદ આવ્યો તો નુકસાન મોટું થશે.
આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે..જ્યારે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે..જો કે ગુજરાત પર તેની સીધી અસર ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે રાજ્યમાં ઠંડીમાં પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર પણ દેખાઈ શકે છે. જેના કારણે હવામાન વારંવાર બદલાઈ શકે છે.
ડિસેમ્બર મહિનામાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ગુજરાતમાં 15થી 17 ડિસેમ્બરે માવઠાની શક્યતા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આગામી 15થી 17 ડિસેમ્બર સુધી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી સામાન્ય વરસાદની પણ શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે બીજી બાજુ બંગાળની ખાડીમાં પણ હલચલ વધી રહી છે. આ સ્થિતિમાં ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે હવામાન વિભાગ તથા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે બન્ને ચાલી રહેલી સિસ્ટમો વિષુવવૃત્તથી ઉપર લગભગ 10 ડિગ્રી નોર્થ પર ચાલે છે. તે જો 20 પર આવશે તો 100 ટકા આપણા ભારતના હવામાનમાં ઉથલપાથલ થશે. જ્યારે શિયાળાના બદલે કદાચ ફરી તાપમાન ઊંચા આવે અને સ્વેટરની જરૂર ન પડે તેવી પણ શક્યતા છે. 26 નવેમ્બર બાદ લઘુતમ તાપમાન 16 ડિગ્રી આસપાસ અને ત્યારબાદ 17 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે. એટલે સવારે ભારે ઠંડીનો અહેસાસ થશે અને બપોરે ગરમીનો અનુભવ થશે. એટલે કે લોકોને બેવડી ઋતુનો અનુભવ થશે.
ડિસેમ્બરમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા છે, જેને લીધે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. સાથે જ તારીખ 20 ડિસેમ્બરથી દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન પ્રદેશમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. આ સાથે ગુજરાતમાં આગામી પાંચ દિવસ હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી આપવામાં આવી છે.
ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં પણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાત તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. ઉત્તરપૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ આવી છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જતી રહેતા કાતિલ ઠંડીને વેગ મળે છે. તેથી જાન્યુઆરી માસ પણ હાડ થીજવતી ઠંડી પડે તેવી શક્યતા છે. 11 અને 12 જાન્યુઆરી બાદ પણ ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે.
લા નિનોની અસર ચાલી રહી છે. ઠંડીનું જોર આ વખતે કદાચ ફેબ્રુઆરી સુધી જ ન રહેતા માર્ચના મધ્ય સુધી લંબાય તેવા એંધાણ છે. આ સિવાય અન્ય એક સિસ્ટમ છે જે અરબી સમુદ્રમાં છે. તે સિસ્ટમ કેટલી મજબૂત બની શકે છે, અરબી સમુદ્રમાં જે સિસ્ટમ છે તે શ્રીલંકા પરથી આવી છે. તે પણ કદાચ ડિપ્રેશન સુધી જાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. બંને સિસ્ટમ ઉપર આવે તો હવામાનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ભેજનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે.
