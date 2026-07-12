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Yam Gochar 2026: યમનું ભાગ્યશાળી નક્ષત્ર પરિવર્તન: આ ૪ રાશિના લોકો માટે ખુલશે પ્રગતિના દ્વાર, આર્થિક સંકટો થશે દૂર

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:12 AM IST

Yam Gochar 2026 Nakshatra Gochar July 2026: યમનો ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થવાનો છે. જેનાથી ચાર રાશિના જીવનમાં પોઝિટિવિટી વધી શકે છે અને ધનવૃદ્ધિનો માર્ગ ખુલી શકે છે.
 

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Yam Gochar Nakshatra Gochar 2026 Effect On Rashi: વૈદિક જ્યોતિષમાં નવગ્રહોનું પોતાનું એક મહત્વ છે પરંતુ તેમાં યમને રાખવામાં આવ્યો નથી. પરંતુ કેટલીક જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર યમનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર પ્લૂયો આમ તો અશુભ પ્રભાવ આપનાર ગ્રહ છે, જે ભ્રષ્ટાચાર, છેતરપિંડી, રહસ્ય, મૃત્યુથી લઈને વિનાશ અને પાપનો કારક છે. તેને યમ ગ્રહ પણ કહેવામાં આવે છે. આમ તો યમનું નક્ષત્ર કે રાશિ પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓને પ્રભાવિત કરે છે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિમાં આ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ રહી શકે છે. 13 જુલાઈ 2026ના સોમવારે બપોરે 3.28 કલાકે યમ શ્રાવણ નક્ષત્રથી સૂર્યના ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે અને જીવનની મુશ્કેલીનો અંત થઈ શકે છે. ધન વૃદ્ધિનો રસ્તો ખુલી શકે છે.

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

યમનું ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવો વૃષભ રાશિના લોકો માટે શુભ ફળ અપાવી શકે છે. જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટવાયેલા કામ પુરા થશે. પરિવારનો સાથ મળશે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે. લાંબા અંતરની યાત્રા પર જવાની તક મળી શકે છે.

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે યમનું ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં જવું લાભકારી સાબિત થશે. બિઝનેસના ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. જીવનસાથીની સાથે સારો સમય પસાર થશે. પ્રેમ સંબંધમાં ઊંડાણ અને મજબૂતી આવશે. વેપારીને ભાગીદારીમાં કામ લાભ અપાવી શકે છે.

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે યમનું ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં જવું ઘણી દ્રષ્ટિએ વિશેષ સિદ્ધ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ સાબિત થશે અને નોકરીમાં અધિકારીઓનો સાથ મળશે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળશે. માનસિક તણાવ દૂર થઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ5/5

વૃશ્ચિક રાશિ

યમનું નક્ષત્ર ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સિદ્ધ હશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી સુધાર થશે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં મોટી સફળતા હાસિલ થશે. મહેનતનું ફળ પ્રાપ્ત થશે. લગ્ન જીવનની મુશ્કેલી ખતમ થઈ શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.

TAGS:
yam gochar in Uttara Ashadha nakshatra July 2026

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