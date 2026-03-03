ચંદ્રગ્રહણ પહેલા 'મહાગોચર', ત્રણ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, સુખ-સંપત્તિ વધશે, મળશે સારા સમાચાર
Yam Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં યમની ગણના નવગ્રહોમાં કરવામાં આવતી નથી. પરંતુ યમ ગોચરની અસર દરેક જાતકોના જીવનમાં પડે છે. આજે યમ શ્રવણ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકો માટે શુભ સમય શરૂ થશે.
Yam Gochar: વૈદિક જ્યોતિષમાં નવગ્રહોને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ નવગ્રહમાં યમને સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. પરંતુ કેટલીક જ્યોતિષીય માન્યતાઓમાં તેને હજુ પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પ્લુટોને પ્રાયઃ અશુભ પ્રભાવ આપનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેને ભ્રષ્ટાચાર, છેતરપિંડી, રહસ્ય, મૃત્યુ, વિનાશ અને પાપ જેવા વિષયોનો કારક માનવામાં આવે છે. ઘણા જ્યોતિષીય મતોમાં તેને યમ ગ્રહના નામથી પણ સંબોધિત કરવામાં આવે છે. આ ગ્રહ એક ચોક્કસ સમય બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે અને તેના ગોચરની અસર દરેક રાશિઓ પર પડે છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર યમ ગ્રહ એક રાશિમાં લગભગ 17-18 વર્ષ સુધી રહે છે, તેથી તેને બીજીવાર તે રાશિમાં આવતા વર્ષો લાગી જાય છે. યમ રાશિ પરિવર્તનની સાથે નક્ષત્ર ગોચર પણ કરે છે. યમના નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવાથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળે છે. 3 માર્ચે ચંદ્રમાના શ્રવણ નક્ષત્રમાં યમ પ્રવેશ કરશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ મળશે. પંચાંગ અનુસાર 3 માર્ચે બપોરે 2 કલાક 6 મિનિટ પર શ્રવણ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં 13 જુલાઈ સુધી રહેશે.
વૃષભ રાશિ
યમ શ્રણ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી આ રાશિના નવમાં ભાવમાં રહેશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થવાનો યોગ બનશે. પરિવારની સાથે સમય પસાર કરશો. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. લાંબા અંતરની યાત્રા કરી શકો છો. તેનાથી તમને સારો લાભ મળી શકે છે. આ સિવાય આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે યમનું શ્રવણ નક્ષત્રમાં જવું લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના સાતમાં ભાવમાં પ્લુટો બિરાજમાન રહેશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ મળી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં ચાલતી મુશ્કેલી સમાપ્ત થઈ શકે છે. તમે પાર્ટનર સાથે સમય પસાર કરશો જેનાથી તમારો સંબંધ મજબૂત થશે. જીવનસાથીના સહયોગથી તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં સફળતા મેળવી શકો છો. પરંતુ પારિવારિક ભાગીદારીમાં થોડું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
કન્યા રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે યમનું શ્રવણ નક્ષત્રમાં જવું ઘણી દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેશે. આ રાશિના પાંચમાં ભાવમાં પ્લુટો રહેશે. તેવામાં આ જાતકોને સંતાન તરફથી ચાલતી સમસ્યા સમાપ્ત થઈ શકે છે. માનસિક તણાવમાં ઘટાડો થશે. આ સિવાય શિક્ષણમાં આવી રહેલી સમસ્યા દૂર થશે. રચનાત્મકતામાં વધારો થઈ શકે છે.
Trending Photos