પૃથ્વીના પ્રલયની શરૂઆત થઈ; બાબા વેંગાની વર્ષ 2026 માટેની આગાહી અત્યાર સુધીની સૌથી ખતરનાક ભવિષ્યવાણી બની
Baba Venga Prediction 2026 : વિશ્વ પર આવવાનું છે સૌથી મોટું સંકટ. બલ્ગેરિયાની બાબા વેંગાએ કરી સૌથી મોટી ભવિષ્યવાણી. આખી દુનિયા પર સંકટના વાદળો હોવાની તેમની આગાહી છે. વર્ષ 2026માં વિશ્વભરમાં કુદરત કહેર મચાવશે. ભારે વરસાદ અને ભૂકંપથી હાહાકાર મચશે તેવી આગાહી છે. તો મહાવિનાશક યુદ્ધ પૂર્વમાંથી શરુ થઈ દુનિયામાં ફેલાઈ જશે. આ એક પ્રકારનું પ્રલય જ છે.
મહત્વનું છે કે, વર્ષ 2026ના આગમનને આડે હજુ સવા મહિના જેટલો સમય બાકી છે. ત્યારે વર્ષ 2026ની શરૂઆત સાથે જ દુનિયા પર કુદરતી આફતો તૂટી પડવાની બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. બલ્ગેરિયાની અંધ મહિલા બાબા વેંગાનું અવસાન વર્ષ 1996માં થઈ ચૂક્યું છે. પણ તેમની ભવિષ્યવાણીઓ પર વિશ્વાસ રાખતો એક મોટો વર્ગ આજે પણ મોજૂદ છે. ત્યારે વર્ષ 2026ને લઈ બાબા વેંગાએ કરેલી અમુક આગાહીઓ ચિંતાજનક છે.
કોણ છે બાબા વેંગા
બાબા વેંગા, જેને 'બાલ્કનના નોસ્ટ્રેડેમસ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમની આગાહીઓ વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બને છે. તેમની ૨૦૨૬ માટેની આગાહીઓમાં વૈશ્વિક અસ્થિરતા, તકનીકી પ્રગતિ અને અજીબ ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય છે. (આ આગાહીઓ તેમના અનુયાયીઓના અર્થઘટનો પર આધારિત છે). બાબા વેંગા, આ નામ છે બલ્ગેરિયાના રહસ્યવાદી ભવિષ્યવક્તાનું... જેમણે કરેલી અનેક ભવિષ્યવાણીઓ સાચી ઠરી છે. બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 માટે પણ ભવિષ્ણવાણીઓ કરી છે, જો આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી બની તો ભારત સહિત દુનિયાનો નકશો બદલાઈ જશે.
સાચી પડી છે તેમની દરેક આગાહી
આ એવી ભવિષ્યવાણીઓ છે, જે વાસ્તવિક દુનિયામાં એકદમ સાચી ઠરી છે. અને આ ભવિષ્યવાણી બીજા કોઈ નહીં, બલ્ગેરિયાના રહસ્યવાદી ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાએ કરી હતી. બલ્ગેરિયાના ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026માં વિનાશકારી ભૂકંપ, ભયંકર કુદરતી આફતો, ત્રીજુ વિશ્વ સહિત અને ભયાનક આગાહીઓ કરી છે. ત્યારે જો તે સાચી ઠરી તો આખુ માનવ જીવન બદલાઈ જશે અને વિશ્વની સત્તા ઉલટ-સૂલટ થઈ જશે. એવું માનવામાં આવે છે બાબા વેંગાએ વર્ષ 5079 સુધી આગાહીઓ કરી છે. જેમાંથી ઘણી આગાહીઓ સાચી પણ ઠરી છે. ત્યારે બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026ને લઈને અનેક ભયાનક આગાહીઓ કરી છે.
વિશ્વ યુદ્ધ ૩ની શરૂઆત:
બાબા વેંગા અનુસાર, ૨૦૨૬માં પૂર્વમાંથી શરૂ થઈને પશ્ચિમ તરફ ફેલાતું મહત્વનું યુદ્ધ થશે, જે વિશ્વ યુદ્ધ ૩ તરફ દોરી જશે અને વૈશ્વિક શક્તિ સંતુલનને બદલશે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)નું વર્ચસ્વ:
AI એટલી ઝડપથી પ્રગતિ કરશે કે તે માનવ જીવનને નિયંત્રિત કરી નાખશે, જે માનવતા માટે જોખમી સાબિત થશે અને નૈતિક સમસ્યાઓ ઉભી કરશે.
એલિયન સાથે પ્રથમ સંપર્ક:
એટલું જ નહીં બાબા વેંગાએ પરગ્રહવાસી એટલે કે એલિયનો અંગે પણ વાત કરી છે. જેમાં વર્ષ 2026માં એલિયનો પૃથ્વી પર આવશે. પૃથ્વી પર એક વિરાટ અંતરિક્ષયાન આવશે. માણસો પહેલીવાર એલિયનોનો સીધો સામનો કરશે. મનુષ્યો એલિયન જીવન સાથે પ્રથમ સંપર્ક કરશે. નવેમ્બર ૨૦૨૬માં એક વિશાળ અવકાશયાન પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરશે, જે વિદેશી જીવન સાથે માનવતાનો પ્રથમ નિશ્ચિત સંપર્ક દર્શાવશે; આ શાંતિપૂર્ણ હશે પરંતુ વિજ્ઞાન અને ધર્મને બદલશે.
કુદરતી આફતોનું વધારો:
ભૂકંપ, જ્વાળામુખી ફાટો અને અત્યંત વાતાવરણીય ઘટનાઓથી પૃથ્વીના ૭-૮% ભૂભાગને અસર થશે, જે પર્યાવરણ અને પ્રાણીસૃષ્ટિને નુકસાન પહોંચાડશે.
આર્થિક સંકટ અને સોનાના ભાવમાં વધારો:
વૈશ્વિક 'કેશ ક્રશ' અથવા નાણાકીય સંકટને કારણે સોનાના ભાવમાં ૨૫-૪૦% વધારો થશે, જે તેને સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ બનાવશે.
બીજું શું કહ્યું....
રશિયાના નેતાનું વૈશ્વિક વર્ચસ્વ વધશે. યુદ્ધ અને સંકટ વચ્ચે રશિયાના એક શક્તિશાળી નેતા (શક્ય છે વ્લાદિમિર પુતિન)ને 'વિશ્વનો માલિક' તરીકે ઉભરતા જોવા મળશે, જે વૈશ્વિક શક્તિમાં પરિવર્તન લાવશે. તો ઔષધીય શોધોમાં પ્રગતિ થશે. લેબમાં વિકસિત અંગો, જીન થેરપી અને ન્યુરોટેક્નોલોજીમાં મહત્વની સફળતા મળશે, જે માનવ જીવનને લંબાવવા અને સુધારવામાં મદદ કરશે, જોકે આ કુદરતી આફતો વચ્ચે આશાની કિરણ હશે.
... તો દુનિયાના અંતને વાર નહિ લાગે
બાબા વેંગાની આગાહી જો સાચી ઠરી કુદરતી આફતો દુનિયામાં ભારે વિનાશ વેરશે. સાથે જ સત્તાની લડાઈ માટે જો અમેરિકા અને રશિયા સામસામે આવ્યા તો ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં સમય નહીં લાગે. બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 માટે ઘણી ડરામણી આગાહીઓ પણ કરી છે. જેમાં તેમણે AIનું માનવ પર વર્ચસ્વ અને એલિયનોની પૃથ્વી પર આવવાની વાત કરી છે. બાબા વેંગાની આ આગાહી અંગે વાત કરીએ તો તેમણે કહ્યું છે કે, વર્ષ 2026 આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ નિર્ણાયક છલાંગ લગાવશે. AI માનવ જીવનને અસર કરતા નિર્ણયો લેવા લાગશે. AI માનવીના નિયંત્રણની બહાર જશે. માનવ જીવન માટે AI મોટો ખતરો બનશે
એવું નથી કે બાબા વેંગાની તમામ આગાહીઓ સાચી ઠરી છે. બાબા વેંગાએ અગાઉ પણ કરેલી ડરામણી આગાહી સાચી થઈ નથી. પરંતુ એવી અમુક આગાહીઓ છે જે સાચી બની છે. ત્યારે જો બાબા વેંગાની 2026ને લઈને આમાંની એક પણ આગાહી સાચી ઠરી તો માનવ જીવન પર ખતરો ઉભો થશે તે નક્કી છે.
Trending Photos