Year 2026 Prediction: 2026ની આ ભવિષ્યવાણીએ ચિંતા વધારી, ભારત પર અનેક આફતોનું તોળાઈ રહ્યું છે જોખમ
Year 2026 Prediction: નવવર્ષ શરૂ થતા પહેલા તેની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. મંગળનું મંત્રી થવું, ગ્રહોની ઉથલપાથલ અને દુર્લભ ખગોળીય સંયોગના કારણે વિશેષજ્ઞો આ વર્ષને ભારે અને દહેશતવાળું ગણાવી રહ્યા છે.
હિન્દુ નવવર્ષની શરૂઆત 19 માર્ચ 2026થી થશે. વિક્રમ સંવત 2082 અંતર્ગત આ વર્ષ સિદ્ધાર્થ સંવત્સર ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ 2026ના સંવત્સરને રૌદ્ર સંવત કહેવામાં આવી રહ્યું છે. કયા કયા મામલાઓમાં નવું વર્ષ 2026 રૌદ્ર કે ભયંકર રહેશે તે પણ જાણો.
ભવિષ્યવાણી મુજબ 2026માં રૌદ્ર સંવત્સર 2083 દુનિયાભરમાં નરસંહાર લઈને આવી શકે છે. હવામાનમાં ફેરફાર, જ્વાળામુખી ફાટવો, યુદ્ધ, હિંસા, મોટા ભૂકંપના પણ સંકેત મળી રહ્યા છે.
ગ્રહોની વાત કરીએ તો નવવર્ષના રાજા ભલે ગુરુ રહે પરંતુ ગુરુ અતિચારી રહેશે. વર્ષ 2025ના મંત્રી મંગળ પણ ક્રૂર ગ્રહો સાથે મળીને વિધ્વંસક યુતિ બનાવશે. જ્યારે શનિ પહેલેથી જ શત્રુ ગ્રહ ગુરુની રાશિમાં મીનમાં ગોચર કરી રહ્યા છે.
ભારતની વાત કરીએ તો વર્ષ 2026 ભારત માટે પણ ભારે રહી શકે છે. આ સમયગાળામાં રાજકારણમાં મોટી ઉથલપાથલના સંકેત મળી રહ્યા છે. મોટા રાજ્યોમાં વિરોધ અને સંકટ આવી શકે છે. પ્રદૂષણ, ભૂકંપ અને આફતો પણ કહેર મચાવી શકે છે.
એવી પણ ભવિષ્યવાણી છે કે 2026માં મંગળની ચાલ મોટા યુદ્ધના સંકેત આપી રહી છે. જો આ વર્ષે યુદ્ધ થયું તો 2027 સુધી ચાલી શકે છે.
2026માં થનારા ગ્રહ ગોચર મહામારી જેવી ગંભીર સ્થિતિને ફરીથી ઊભી કરે તેવા પણ સંકેત મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જૂન-જુલાઈ મહિનામાં સંક્રમણ કે મહામારી સ્વાસ્થ્ય સંકટ લાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ, જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos