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  • /ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર: ખેડૂતોને મોટી રાહત, 12મી સપ્ટેમ્બરથી આ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેર: ખેડૂતોને મોટી રાહત, 12મી સપ્ટેમ્બરથી આ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:44 AM IST

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં વરસાદના લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજાએ ફરીથી ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામતાં ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ખુશીની લહેર ફરી વળી છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
 

સૌરાષ્ટ્રના ધ્રોલ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી1/5

સૌરાષ્ટ્રના ધ્રોલ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

બુધવારે (9 સપ્ટેમ્બર) લાંબા વિરામ બાદ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે ગાજવીજ સાથે વરસાદ નોંધાયો હતો. જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકાના ઈટારા અને હમાપર જેવા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો, જેના કારણે શેરીઓમાં પાણી વહેતા થયા હતા. આ સિવાય અમરેલીના સાવરકુંડલા, જાફરાબાદ તેમજ ભાવનગરના મહુવા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બપોર પછી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને વરસાદ શરૂ થયો હતો. આ સિવાય સુરેન્દ્રનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ અને સુરત વિસ્તારમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા.

રાજ્ય પર એકસાથે ૩ હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય2/5

રાજ્ય પર એકસાથે ૩ હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચી લાવે તેવી ત્રણ અલગ-અલગ સિસ્ટમ એક સાથે સક્રિય થઈ રહી છે. જેમાં ઉત્તર બંગાળની ખાડી અને બાંગ્લાદેશ પાસે સર્જાયેલું અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન 10મી સપ્ટેમ્બરે લો પ્રેશરમાં ફેરવાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર પર અપર એર સર્ક્યુલેશન સૌરાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારમાં 5.8થી 7.6 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન યથાવત છે અને બંને સિસ્ટમ સાથે મોન્સૂન ટ્રફ પણ સક્રિય હોવાથી 12થી 14 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતમાં ચોમાસું વધુ તીવ્ર બનશે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 14થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વ્યાપક વરસાદ3/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 14થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વ્યાપક વરસાદ

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 10 સપ્ટેમ્બરે બંગાળની ખાડીમાં બનનારી મજબૂત સિસ્ટમ 12થી 13 સપ્ટેમ્બર આસપાસ ગુજરાત તરફ આગળ વધશે. 14થી 20 સપ્ટેમ્બરના સમયગાળામાં મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જ્યારે કચ્છના કેટલાક ભાગો પણ ભીંજાશે. સપ્ટેમ્બરમાં એક પછી એક સિસ્ટમ બનવાના કારણે ત્રીજા અઠવાડિયામાં પણ વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.

ગુજરાતમાં કઈ તારીખે કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ 4/5

ગુજરાતમાં કઈ તારીખે કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ

12 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી. 13 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર (રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, બોટાદ), મધ્ય ગુજરાત (અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર) અને દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. 14 સપ્ટેમ્બરે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ વગેરે વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

રાજ્યમાં હાલની વરસાદી સ્થિતિ: 23 જિલ્લામાં પાણીની ઘટ5/5

રાજ્યમાં હાલની વરસાદી સ્થિતિ: 23 જિલ્લામાં પાણીની ઘટ

રાજ્યમાં હાલમાં સિઝનનો સરેરાશ 75.62 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય સામે 19 ટકાની ઘટ દર્શાવે છે. રાજ્યના 23 જિલ્લાઓમાં 1% થી લઈને 89% સુધી વરસાદની તંગી વર્તાઈ રહી છે. હવે ઝોનવાઈઝ વરસાદની ટકાવારીની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 104% સાથે સૌથી વઘુ વરસાદ નોંધાયો છે. ત્યારબાદ પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 75%, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 56% અને કચ્છમાં 29% સાથે સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. આગામી 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન થનારા ભારે વરસાદથી રાજ્યમાં વર્તાઈ રહેલી વરસાદની ઘટ પૂરી થવાની અને પાકને નવું જીવન મળવાની મોટી આશા જાગી છે.  

TAGS:
અંબાલાલ પટેલ આગાહી
ambalal patel agahi
ambalal patel rain forecast
હવામાન વિભાગની ભારે વરસાદની આગાહી

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