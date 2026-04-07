આ તો માત્ર શરૂઆત છે! આ જિલ્લામાં વાવાઝોડા જેવા પવન સાથે વરસાદનું યલો એલર્ટ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Alert: આકરા ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે ગુજરાતમાં અચાનક માવઠાએ જોરદાર એન્ટ્રી કરી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં આજે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. ગરમીથી રાહત તો મળી છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આફત બની રહ્યો છે. ભરઉનાળે વરસાદી વાતાવરણ છવાયું છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારમાં ધમધોકાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. માવઠાને કારણે વિસ્તારમાં સન્નાટાનો માહોલ છે. ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી.

Updated:Apr 07, 2026, 06:54 PM IST

આ તો માત્ર શરૂઆત છે. જી હા... હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આગામી બે દિવસ, વધુ વરસાદ, વધુ પવન અને વધુ વીજળીની આગાહી છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં આકાશમાંથી ફરી વરસાદી તુટી પડી શકે છે. કચ્છથી લઈને દાહોદ સુધી, રાજકોટથી લઈને વડોદરા સુધી બે દિવસ આંધી તોફાન અને વીજળીના કડકા-ભડકા સાથે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે.

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે જણાવ્યું કે, આજે પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, દમન, દાદરા નગર હવેલીને છોડીને તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે. તેમજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદની આગાહી છે.   

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે આંધી તોફાન સાથે કમોસમી વરસાદ તૂટી પડશે. સાથે જ વીજળી પડવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની શક્યતા છે. આ કરાણે આજે અને આવતીકાલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે.   

આ બધાની પાછળનું કારણ શું છે? આકાશમાં એક નહીં બે નહીં, પરંતુ ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને એ જ સિસ્ટમથી મેઘરાજા ગુજરાતમાં આફત બની રહ્યા છે. આ કારણે અમદાવાદમાં વાદળછાળું વાતાવરણ છવાયું છે. પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફ નોંધાઈ છે. આગામી 48 કલાકમાં વાતાવરણમાં કોઈ મોટો બદલાવ નથી થવાનો. પરંતું આગામી સમયમાં 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધશે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ખાસ અસર થઈ શકે છે અને સાથે કરા, વીજળી અને આંધીનો ડબલ ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. એટલે કે, આવનારા દિવસો સરળ નથી. 7 એપ્રિલે બપોર બાદ પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પવનની ગતિ 40 કિમી રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હવામાન પલટો આવશે.

