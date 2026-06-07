/ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર પહોંચ્યું! ગુજરાતમાં ક્યારે થશે એન્ટ્રી? સત્તાવાર તારીખ જાહેર; પણ આ વિસ્તારોમાં ડસ્ટ ડેવિલનો ખતરો

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટ વચ્ચે મેઘરાજાના આગમનની પ્રતીક્ષા થઈ રહી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું અરબી સમુદ્રમાં તેજ ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક માટે ભારે પવન સાથે વરસાદનું 'યલો એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. જોકે, આ વખતે ચોમાસાના માર્ગમાં 'અલનીનો' વિઘ્ન સંતોષી બની શકે તેવી શક્યતા પણ સેવાઈ રહી છે.
હાલ રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગ પકડી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ નોંધાયો છે. સત્તાવાર રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસું 15 જૂન આસપાસ બેસે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ચોમાસું કેરળ, કર્ણાટક અને ગોવા વટાવીને હવે મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશ સુધી પહોંચ્યું છે. મુંબઈમાં પણ આ વર્ષે ચોમાસું વહેલું દસ્તક આપી શકે છે. કેરળમાં આજે ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ' છે, જ્યારે ગુજરાતના અમરેલી અને ભાવનગર જેવા વિસ્તારોમાં આગામી 7 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન નિષ્ણાતોના મતે આ વર્ષે 'અલનીનો' મજબૂત બની રહ્યો છે, જેની સીધી અસર જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં જોવા મળી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના મતે આ વર્ષે દેશમાં સરેરાશ 92% વરસાદ રહી શકે છે, એટલે કે 8% જેટલી ઘટ પડવાની સંભાવના છે. અલનીનોના કારણે એવું બની શકે કે એકસાથે 4 થી 5 ઇંચ વરસાદ પડી જાય અને ત્યારબાદ લાંબો સમય વરસાદ ખેંચાઈ જાય. ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં અલનીનોની અસર વધુ જોવા મળી શકે છે, જેની સીધી અસર ખેતી અને જળાશયોના સ્તર પર પડશે.
તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં 'ડસ્ટ ડેવિલ' (ધૂળની ડમરીનું વંટોળ) જોવા મળ્યું હતું. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જ્યારે જમીન અતિશય ગરમ હોય અને ઉપરની હવા ઠંડી હોય, ત્યારે હવાનું નીચું દબાણ સર્જાતા આવા વંટોળ ઉઠે છે.
ગુજરાતના સૂકા વિસ્તારો જેવા કે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને સૌરાષ્ટ્રના ખુલ્લા મેદાની પ્રદેશો ડસ્ટ ડેવિલ માટે વધુ સંવેદનશીલ છે. આ ઘટનાઓ વાવાઝોડું નથી, પરંતુ સ્થાનિક ગરમીના કારણે સર્જાતી ટૂંકા ગાળાની પ્રક્રિયા છે.
જો વરસાદમાં 10% થી વધુ ઘટ પડે તો તેની અસર માત્ર ચોમાસુ પાક પર જ નહીં, પણ રવિ સીઝન પર પણ પડે છે. નદી-નાળાં પૂરા ન ભરાવાને કારણે સિંચાઈના પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. જોકે, જો વરસાદનું વિતરણ યોગ્ય રીતે થાય, તો ઓછી ઘટમાં પણ ખેતી બચી શકે છે.