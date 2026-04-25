અમદાવાદીઓ આવતીકાલે સાવધાન! આ વિસ્તારોમાં અપાયું છે 'યલો એલર્ટ', હજુ 48 કલાક ખુબ જ ભારે!

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ઉનાળો હવે તેના અસલી મિજાજમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આકાશમાંથી વરસી રહેલી અગનજ્વાળાઓને કારણે રાજ્યભરમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. હવામાન વિભાગની તાજી આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં તાપમાનમાં હજુ 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે, જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

Updated:Apr 25, 2026, 07:16 PM IST

અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ'

અમદાવાદીઓ માટે આવતીકાલનો દિવસ ભારે સાબિત થઈ શકે છે. આજે શહેરમાં 'યલો એલર્ટ' છે, પરંતુ આવતીકાલે પારો 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની આશંકાએ હવામાન વિભાગે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. અમદાવાદમાં આજે 43 ડિગ્રી, આવતીકાલે 44 ડિગ્રી (ઓરેન્જ એલર્ટ). ગાંધીનગરમાં આજે મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી રહેવાની સંભાવના.

ક્યાં કેટલી ગરમી નોંધાઈ? ભેજવાળા પવનો વધારશે અકળામણ

રાજ્યના 8 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 43 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. જેમાં અમરેલીમાં 43.3°, રાજકોટમાં 43.1°, અમદાવાદમાં 42.1° અને ગાંધીનગરમાં 41.5° સેલ્શિયસ ગરમી નોંધાઈ છે. માત્ર ગરમી જ નહીં, પણ દરિયાકાંઠાના ભેજવાળા પવનો લોકોને પરસેવે રેબઝેબ કરી રહ્યા છે. પશ્ચિમથી ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફના પવનોને કારણે વાતાવરણમાં ઉકળાટ અને અસહ્ય અકળામણ અનુભવાશે. આ સ્થિતિ હજુ આગામી 48 કલાક સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી: મે મહિનામાં પારો 45 ડિગ્રીએ પહોંચશે!

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 25 એપ્રિલથી 28 એપ્રિલ સુધી રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીનું મોજું ફરી વળશે. વડોદરા, નડિયાદ, આણંદ અને કપડવંજ જેવા મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં તાપમાન 44 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી વટાવે તેવી શક્યતા છે.  

રાહતના સમાચાર: પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી ક્યારે?

ગરમીથી ત્રસ્ત લોકો માટે થોડી રાહતના સમાચાર પણ છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 28 અને 29 એપ્રિલે તાપમાનમાં આંશિક ઘટાડો થવાની શરૂઆત થશે. 29 એપ્રિલથી મેની શરૂઆતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે, જેના કારણે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.  

