ગુજરાતના ત્રણ જિલ્લામાં આજે 'યલો એલર્ટ', વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાંતો અને જ્યોતિષીઓની આગાહી બાદ હવે હવામાન વિભાગે પણ રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ (માવઠું) પડવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.

Updated:Jan 22, 2026, 02:29 PM IST

ત્રણ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ અને દરિયો ન ખેડવા સૂચના

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, આજે (22 જાન્યુઆરી) કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 

વરસાદી માહોલ બાદ રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર પણ વધવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાક બાદ બે દિવસ માટે લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેના કારણે ઠંડીનો ચમકારો વધશે. જોકે, ત્યારબાદ ફરી તાપમાનમાં સામાન્ય વધારો થવાની શક્યતા છે. ખરાબ હવામાનને જોતા આગામી બે દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

ખેડૂતો માટે ચિંતા

21થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં માવઠું પડી શકે છે. હાલમાં સમગ્ર રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જે કમોસમી વરસાદના સંકેત આપી રહ્યું છે. શિયાળુ પાક જ્યારે તૈયાર થવાના આરે છે ત્યારે આ કમોસમી વરસાદ ખેતી માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના ખેડૂતોએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.

રાજ્યના મુખ્ય શહેરોનું લઘુત્તમ તાપમાન

આજે રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં નોંધાયેલ લઘુત્તમ તાપમાન નીચે મુજબ છે. આજે અમદાવાદમાં 16.8, અમરેલીમાં 14.6, વડોદરામાં 19, ભાવનગરમાં 17.2, ભુજમાં 15.4, દાહોદમાં 14.3, દમણમાં 18.2, ડાંગમાં 15.7, ડીસામાં 15.3, દીવમાં 16, દ્વારકા 17.8, ગાંધીનગર 16, કંડલા 16.5, નલિયા 10.4, ઓખામાં 19, પોરબંદરમાં 16, રાજકોટમાં 14.8, સુરતમાં 17.8 અને વેરાવળમાં 18 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.  

