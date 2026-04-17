માત્ર 44 રૂપિયાના ખર્ચમાં આખું વર્ષ ચાલું રહેશે તમારો Jio નંબર! 100 ટકા નહીં જાણતા હોય આ પ્લાન

jio sim active kaise rakhe: શું ખરેખર માત્ર 44 રૂપિયા ખર્ચીને આખા વર્ષ માટે Jio સિમ એક્ટિવ રાખી શકાય છે? આ દાવો અત્યારે લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે, ખાસ કરીને એવા યુઝર્સનું જેઓ પોતાના સેકન્ડરી નંબર અથવા માત્ર OTP માટે રાખેલા સિમને ઓછા ખર્ચે ચાલુ રાખવા માંગે છે. પરંતુ શું આ ટ્રિક ખરેખર કામ કરે છે કે પછી આ માત્ર અધૂરી હકીકત છે?
 

Updated:Apr 17, 2026, 02:45 PM IST

ઘણા લોકો પોતાના સેકન્ડરી નંબર, બેંકિંગ અથવા OTP માટેના સિમને માત્ર એક્ટિવ રાખવા માંગતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં વારંવાર મોંઘા રિચાર્જ કરાવવાને બદલે સસ્તો વિકલ્પ શોધવો તેમના માટે જરૂરી બની જાય છે.

સિમ એક્ટિવ રાખવાના અસલી નિયમો શું છે?

ટેલિકોમ કંપનીઓના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ નંબર પર લાંબા સમય સુધી કોઈ પ્રવૃત્તિ (Activity) ન થાય, જેમ કે કોલ, SMS અથવા ડેટા વપરાશ, તો તેને 'ઇનએક્ટિવ' માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં નંબર બંધ થઈ શકે છે અથવા ભવિષ્યમાં તે નંબર અન્ય કોઈને ઈશ્યુ કરવામાં આવી શકે છે.

44 રૂપિયાવાળો 'હેક' શું છે?

આ ટ્રિકમાં એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નાનું ડેટા પેક લઈને થોડીવાર ઇન્ટરનેટ વાપરવાથી સિમની એક્ટિવિટી નોંધાઈ જાય છે. આનાથી નંબર અમુક સમય માટે ફરીથી એક્ટિવ ગણાય છે.

11 રૂપિયાવાળા પ્લાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે?

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દર 90 દિવસે આશરે 11 રૂપિયાનું નાનું ડેટા પેક રિચાર્જ કરીને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેનાથી સિમની વેલિડિટી (માન્યતા) ફરીથી લંબાઈ જાય છે.

કેવી રીતે થાય છે વર્ષનો 44 રૂપિયાનો ખર્ચ?

જો દર ત્રણ મહિને 11 રૂપિયા ખર્ચવામાં આવે, તો આખા વર્ષમાં આ પ્રક્રિયા લગભગ ચાર વાર કરવી પડશે. આ ગણતરી મુજબ વર્ષનો કુલ ખર્ચ અંદાજે 44 રૂપિયા થાય છે.  

શું આ રીત ખરેખર કામ કરે છે?

જોકે આ દાવો સાંભળવામાં સરળ લાગે છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે સત્તાવાર કે ગેરેંટીવાળી રીત નથી. અલગ-અલગ ટેલિકોમ નિયમો અને કંપનીની બદલાતી પોલિસીને કારણે આ રીત દરેક યુઝર માટે કામ કરે તે જરૂરી નથી.

સાવચેતી રાખવી જરૂરી

જો તમે આ પ્રકારના કોઈપણ 'હેક' પર વિશ્વાસ કરો છો, તો સૌથી પહેલા કંપનીના નિયમો અને શરતો સમજી લેવા જરૂરી છે. યોગ્ય માહિતી વિના આવો પ્રયોગ કરવાથી તમારો સિમ કાર્ડ કાયમી ધોરણે બંધ થવાનું જોખમ પણ રહી શકે છે.  

jio sim active kaise rakhejio 44 rupees hackjio sim validity trickjio recharge tips indiajio sim inactive rules

