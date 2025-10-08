ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળીના દિવસે બનશે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ, 20 ઓક્ટોબરથી 4 રાશિઓના શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Yuti Drishti Yog: દિવાળીને આનંદનો તહેવાર માનવામાં આવે છે, એક એવો દિવસ જ્યારે લોકો પોતાના ઘરોને રંગબેરંગી રોશની અને દીવાઓથી પ્રકાશિત કરે છે. ભગવાન ગણેશ અને ધનની દેવી દેવી લક્ષ્મીની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર, 2025, સોમવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. 

Updated:Oct 08, 2025, 12:30 PM IST

Yuti Drishti Yog: જોકે, જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ દિવસ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે સોમવારે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવે છે. આ યોગ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, જે જીવનમાં સફળતા, સામાજિક સન્માન, સારા સ્વાસ્થ્ય અને ઇચ્છાઓની પરિપૂર્ણતા પ્રદાન કરે છે. ચાલો જાણીએ કે દિવાળી પર યુતિ દ્રષ્ટિ યોગની રચના માટે કઈ ચાર રાશિઓ શુભ રહેશે.  

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, દિવાળી પર બપોરે 12:18 વાગ્યે, બુધ અને મંગળ એકબીજાથી 0° પર સ્થિત થશે, જેનાથી યુતિ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, બુધને ત્વચા, વ્યવસાય, બુદ્ધિ, વાણી, જ્ઞાન અને વેપારનો દાતા માનવામાં આવે છે, જ્યારે મંગળ હિંમત, ઉર્જા, રક્ત, ભૂમિ અને વીજળીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.  

તુલા: આ રાશિના જાતકોને દિવાળી દરમિયાન લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓને પૈસા કમાવવા અને તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાની તક મળશે. હાલમાં નોકરી કરતા લોકો તેમના કામથી પ્રભાવિત થશે અને તેમને નોંધપાત્ર બોનસ મળશે. આ સમય દરમિયાન, પરિણીત યુગલો તેમના સંબંધોમાં પ્રેમ અને નિકટતાની ભાવના અનુભવશે.  

સિંહ રાશિ: બુધ અને મંગળનો યુતિ, દ્રષ્ટિ યોગ બનાવે છે, જે સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને અચાનક કોઈ જૂના સ્ત્રોતમાંથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. નવી મિલકત ખરીદવાની તકો પણ મળશે. નોકરી વગરના લોકોને રોજગાર મળશે. વધુમાં, દિવાળી દરમિયાન સિંહ રાશિના જાતકોના ઘરોમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે.  

મિથુન રાશિ: દિવાળી દરમિયાન, મિથુન રાશિના જાતકો તેમના જીવનમાં સ્થિરતા અનુભવશે. જો કારકિર્દી સંબંધિત કોઈ ઇચ્છા પૂર્ણ ન થઈ હોય, તો તે પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને જૂની મિલકત સંબંધિત કાનૂની મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. વધુમાં, આ દિવસોમાં સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે.  

ધન રાશિ: મિથુન, સિંહ અને તુલા રાશિ ઉપરાંત, ધન રાશિ માટે યુતિ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ ફાયદાકારક રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓ આ દિવાળીએ નોંધપાત્ર આવક મેળવશે, અને તેઓ વ્યવસાય વિસ્તરણ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ લેશે. નોકરી કરતા લોકોને કાનૂની બાબતોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ દિવાળી દરમિયાન સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

