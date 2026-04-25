મોટી કમાણી કરો - કોઈ ટેક્સ આપવો પડશે નહીં! દુબઈ, મોનાકો સહિત આ દેશોમાં નથી આવકવેરો
Zero Income Tax Nation: આઈટીઆર ફાઈલ કરવા અને આવકવેરાની ચુકવણી કરવાનો સમય ધીમે-ધીમે નજીક આવી રહ્યો છે. આવકવેરા વિભાજ તરફથી ITR ફોર્મ જારી કરવામાં આવ્યા છે. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ આવકવેરો ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ છે. દુનિયામાં ઘણા એવા દેશ છે, જ્યાં તમારે કમાણી પર કોઈ પ્રકારનો આવકવેરો આપવો પડતો નથી.
દુબઈ અને યુએઈમાં પર્સનલ ઈનકમ ટેક્સ લાગતો નથી. એટલે કે તમે જેટલી કમાણી કરો બધી રકમ તમારી છે. તે રકમ પર તમારે કોઈ ટેક્સ આપવો પડતો નથી. એટલું જ નહીં ઘણા બિઝનેસ પર કોર્પોરેટ ટેક્સ પણ લાગતો નથી. આ દેશોમાં કેપિટલ ગેન ટેક્સ, ડિવિડન્ડ કે વ્યાજપર વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ પણ નથી.
આ દેશ માત્ર તેલ કંપનીઓ પર 55 ટકા સુધી હાયર ટેક્સ લાગે છે. પરંતુ 5% વેલ્યુ એડેટ ટેક્સ, એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટી જેવી વસ્તુ ચુકવવી પડે છે. યુએઈને ટેક્સ ફ્રેન્ડલી જગ્યા માનવામાં આવે છે. આવો તેવા દેશો વિશે જાણીએ જ્યાં કોઈ ટેક્સ લાગતો નથી.
દુબઈ અને યુએઈમાં આવકવેરો લાગતો નથી. આ સિવાય અહીં કેપિટલ ગેન, ડિવિડન્ડ કે વ્યાજપર ટેક્સ આપવો પડતો નથી. તેથી યુએઈને ટેક્સ ફ્રેન્ડલી ડેસ્ટિનેશન માનવામાં આવે છે. કતરમાં પણ વ્યક્તિગત આવકવેરો કે કોર્પોરેટ ટેક્સ નથી. અહીં બધા સામાન અને સર્વિસ પર 5 ટકા વેટ લાગે છે. કેટલીક ઈન્ડસ્ટ્રી કે ગતિવિધિઓ પર અલગથી ડ્યુટી કે ફી લાગી શકે છે.
કુવૈતમાં રહેતા લોકો પર પણ કોઈ પ્રકારનો પર્સનલ ટેક્સ નથી. માત્ર ઇમ્પોર્ટ પર કસ્ટમ ડ્યુટી જેવી ઇનડાયરેક્ટ ફી ચુકવવી પડે છે. ઓમાનના નાગરિકોએ કોઈ પ્રકારનો ટેક્સ આપવો પડતો નથી કે તમે કહો કે તે ટે્સ ફ્રી દેશ છે. અહીં પર્સનલ ઈનકમ ટેક્સ નથી. પ્રોપર્ટીથી થનારી આવક, વેલ્થ ટેક્સ કે કેપિટલ ગેન ટેક્સ પણ નથી લાગતો.
બહરીનમાં સામાન્ય રૂપથી પર્સનલ ટેક્સ લાગતો નથી. તેલ અને ગેસ કંપનીઓ અને વિદેશી બેંકો પર 40 ટકા ટેક્સ લાગી શકે છે. બહામાસના નાગરિકોએ પર્સનલ ઈનકમ, કેપિટલ ગેન કે ગિફ્ટ પર કોઈ ટેક્સ આપવો પડતો નથી. પરંતુ સામાન અને સર્વિસ પર VAT અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જેવી ફી ચુકવવી પડે છે.
મોનાકોમાં વ્યક્તિગત આવકવેરો ઝીરો છે. તે યુરોપનો એકમાત્ર દેશ છે, જ્યાં કંપનીઓ પર 10 ટકા ટેક્સ લાગે છે. ધનવાન લોકો માટે આ દેશ સ્વર્ગની જેમ માનવામાં આવે છે.
કેમન આઈલેન્ડ્સમાં આવકવેરો, પેરોલ ટેક્સ, કેપિટલ ગેન ટેક્સ કે વિધહોલ્ડિંગ ટેક્સ કંઈપણ નથી. આ દેશમાં કોર્પોરેટ ટેક્સ પણ લાગતો નથી. બરમૂડામાં પર્સનલ આવકવેરો, કોર્પોરેટ ટેક્સ અને કેપિટલ ગેન ટેક્સ છે. પરંતુ અહીં રહેતા લોકોએ 5.5 ટકા પેરોલ ટેક્સ આપવાનો હોય છે.
તમે વિચારી રહ્યાં હશો કે આ દેશ આવકવેરા વગર કમાણી કરઈ રીતે કરે છે અને સરકાર ચલાવવા માટે કઈ રીતે ફંડ એકત્ર કરવામાં આવે છે. ગ્લોબલ રેઝિડેન્સ ઈન્ડેક્સ અનુસાર તેમાંથી મોટા ભાગના દેશ તેલ, ગેસ અને ખનિજ જેવા નેચરલ રિપોર્સની નિકાસ કરી સારી કમાણી કરે છે. કેટલાક દેશ પર્યટન, રિયલ એસ્ટેટ અને મુખ્ય ઈન્ડસ્ટ્રી પર નિર્ભર રહે છે. બિઝનેસ રજીસ્ટ્રેશન ફી, વાર્ષિક ઓડિટ ચાર્જ, રેઝિડેન્સ પરમિટ, વ્હીકલ રજીસ્ટ્રેનશ, લાયસન્સ અને રોડ ટોલ જેવી સર્વિસ પર ફી વસૂલે છે. આ દેશ લોકો માટે સ્વર્ગ છે જે બધી કમાણી ટેક્સ કપાત વગર રાખવા ઈચ્છે છે.
