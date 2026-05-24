/Relationship: લગ્ન પછી દીકરીના વર્તનમાં આ 3 ફેરફાર દેખાય તો સમજી લેજો સાસરું ગડબડ છે, સમય રહેતા બચાવી લેજો દીકરીને

Relationship: તાજેતરમાં જ ટ્વિશા શર્મા સાથે જે ઘટના બની તે દેશભરના માતાપિતા માટે લાલબત્તી સમાન ઘટના છે. લગ્નના થોડા જ સમયમાં જો હસતી-રમતી દીકરીના વર્તનમાં અચાનક અણધાર્યા ફેરફાર થાય તો માતાપિતાએ સમય રહેતા દીકરીને બચાવી લેવી જોઈએ.
Relationship: આજના સમયમાં પણ ઘણી દીકરીઓ છે લગ્ન પછી પોતાના ઘરમાં જ સેફ નથી હોતી. તાજેતરમાં જ ટ્વિશા શર્માના મોતની જે ઘટના બની તેના પછી ફરી એકવાર સાસરામાં દીકરીને થતા ત્રાસની વાત ચર્ચામાં આવી છે. ઘણી જગ્યાએ આજે પણ દીકરી પર એ હદે માનસિક ત્રાસ ગુજારવામાં આવે છે કે દીકરી પોતે જ પોતાનો જીવ લઈ લેવા મજબૂર થઈ જાય. આવી સ્થિતિમાં માતાપિતાએ સમયસર પોતાની દીકરીને બચાવવી જરૂરી થઈ જાય છે.
જે દીકરી પિતાના ઘરમાં હસતી રમતી રહેતી હોય તે દીકરી લગ્ન જાય પછી અચાકન શાંત, ઉદાસ અને ગંભીર રહેવા લાગે તો માતાપિતાએ આ વાતને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. લગ્ન પછી દીકરી જવાબદારી પ્રત્યે ગંભીર થઈ જાય તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ દીકરીના વર્તનમાં જો આ 3 ફેરફાર જોવા મળે તો તે દર્શાવે છે કે દીકરી તેના સાસરામાં સુખી નથી અથવા તો એવી કોઈ વાત છે જે દીકરીને સતાવે છે.
હસમુખ દીકરી ઉદાસ રહેવા લાગે
જો દીકરી લગ્ન પહેલા ચંચળ, હસમુખ સ્વભાવની હોય અને લગ્ન પછી તે શાંત અને ઉદાસ રહેવા લાગે તો તુરંત એલર્ટ થઈ જાવ. દીકરી સાથે વાત થતી હોય ત્યારે અથવા દીકરી સાથે મુલાકાત થાય ત્યારે તેના વર્તનમાં ઉદાસી દેખાય તો તો સામાન્ય ન પણ હોય. માનસિક દબાવના કારણે દીકરી કદાચ પોતાની વાત કરી ન શકતી હોય તો માતાપિતાએ દીકરીની ઉદાસીનું કારણ જાણવું.
પિયરથી સંપર્ક ઓછો થઈ જવો
દીકરી સાસરામાં અને પોતાના સંસારમાં વ્યસ્ત થાય તે નોર્મલ છે પરંતુ દીકરી પોતાના ઘરે એકલી રહી ન શકે, પિયર સાથે સંપર્ક ઓછો કરાવી દેવામાં આવે, ફોન પર વાત ન કરી શકે તેવી સ્થિતિ હોય તો તે દીકરીના શોષણનો સંકેત હોય શકે છે. જો અચાનક પિયરથી સંપર્ક ઓછો કરી નાખે તો ચેક કરો કે દીકરી સાથે બધું બરાબર છે કે નહીં.
આર્થિક સ્વતંત્રતા ન હોવી
લગ્ન પછી પણ દીકરીને પોતાના માટે કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય કે ખર્ચ કરવો હોય તો તેના માટે તે પિયર આવતી હોય કે પિયર આવે ત્યારે પણ પૈસા બાબતે ચિંતામાં રહેતી હોય તો હોય શકે છે કે તેના સાસરામાં ગડબડ હોય શકે છે. ઘણા ઘરોમાં પુત્રવધુ પર આર્થિક બંધનો હોય છે. દરેક ખર્ચનો હિસાબ આપવા જેવી સ્થિતિ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં પણ દીકરી માનસિક રીતે ભાંગી પડે છે.
માતાપિતાએ શું કરવું જોઈએ ?
સૌથી પહેલા તો દીકરીની વાત સાંભળો. જો દીકરી કોઈ વાતમાં ખોટી હોય તો તેને સમજાવો અને જ્યાં તેને સપોર્ટની જરૂર હોય ત્યાં ખુલીને તેને સપોર્ટ કરો. જેથી તેના સાસરામાં પણ એ વાત લોકોના ધ્યાનમાં રહે કે દીકરી એકલી નથી. આ સિવાય જો દીકરીના સાસરામાં સ્થિતિ ગંભીર હોય તો કાયદાકીય મદદ પણ લઈ શકાય છે. પરંતુ ક્યારેય માતાપિતાએ દીકરીને એડજસ્ટ કરી લેવાની સલાહ ન આપવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)