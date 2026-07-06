/શું તમે પણ તમારી પત્ની કરતાં વધારે સમય મોબાઈલને આપો છો ? તો તમારે આ વાત જાણવી જરૂરી છે

આજના સમયમાં 99 ટકા મહિલાઓની સૌથી મોટી સમસ્યા તેના પતિનો સ્માર્ટફોન હશે. પતિની લાઈફમાં પત્ની કરતાં સ્માર્ટફોન વધારે મહત્વનો બનતો જાય છે. પતિ ઘરે આવી ફ્રી થાય એટલે ફોન લઈને બેસી જાય છે, ફોન હાથમાં હોય એટલે પત્ની સામે જોવાતું પણ નથી અને પત્નીની વાત કાને પડતી પણ નથી. એક જ સોફા પર સાથે બેઠા હોય તો પણ પતિનું ધ્યાન ફોનમાં હોય... આવી ફરિયાદો જે પણ પત્નીની હોય તેના માટે સરળ સમાધાન અહીં જણાવેલું છે. સ્માર્ટફોનના કારણે તમારા સંબંધમાં પણ અંતર આવ્યું છે તો તમારા પતિને આ જાણકારી આપો અને અહીં દર્શાવેલા 3 સ્ટેપ ફોલો કરવાનું કહો.
સ્માર્ટફોનને નહીં પોતાના સાથીને મહત્વ આપો
જે લોકો સવારે જાગે ત્યારથી પોતાના સ્માર્ટફોન પર જ સમય પસાર કરતાં હોય છે તેમણે સૌથી પહેલા એ વાત સમજવી જરૂરી છે કે તેમણે સ્માર્ટફોનથી વધારે તેની સાથે રહેતી જીવતી જાગતી વ્યક્તિને મહત્વ આપવાની જરૂર છે. એટલે કે પત્નીને વધારે સમય આપવાની જરૂર છે. જો ઘરમાં હોવા છતાં પણ તમે સ્ક્રીન સામે કલાકો પસાર કરી નાખો છો અને તમને એકવાર માટે પણ પત્ની સાથે વાત કરવાનો વિચાર ન આવતો હોય તો આ એડિકશન તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને તમારા સંબંધ બંને માટે ખરાબ છે. આ સ્થિતિમાં સંબંધ ધીરે ધીરે ખતમ થવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે આજથી જ આ 3 ગોલ્ડન રુલ અપનાવી લો.
સ્માર્ટફોનના એડિકશનથી બચવાના 3 નિયમો
સાથે બેસીને જમવાનો નિયમ
એક નિયમ બનાવો કે તમે સવારનો નાસ્તો અને રાતનું ભોજન એકસાથે જ કરશો અને આ સમયે ફોનથી દુર રહેશો. સાથે બેસીને વાતો કરી નિરાંતે જમવાનો નિયમ બનાવી લો. અટકેલી વાતચીત શરુ કરવા માટેનો બેસ્ટ રસ્તો છે.
બેડરુમમાં NO મોબાઈલ
નિયમ બનાવી લો કે રાત્રે બેડરુમમાં ગયા પછી મોબાઈલનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. જરૂરી ન હોય તો ફોનને સાયલન્ટ કરી દેવાનો. ઊંઘ ન આવે ત્યાં સુધી મોબાઈલ જોવાની આદત હોય તેને બદલે પત્ની સાથે વાતો કરો. બેડરુમમાં મોબાઈલ યુઝ નહીં કરો તો લગ્નજીવનમાં રોમાન્સ વધશે અને મોડી રાત સુધી જાગવાની કુટેવ પણ છુટી જશે.
સ્માર્ટફોન કરતાં વધારે પત્નીને ટચ કરો
સ્માર્ટફોન કરતાં વધારે પત્નીને ટચ કરો એટલે થોડી થોડી મિનિટે પત્નીને સ્પર્શ કરો એવું નહીં. પણ દિવસ દરમિયાન પત્નીને હગ કરો, તેનો હાથ પકડો, પોતાની પાસે બેસાડો, કિચનમાં કામ કરતી હોય તો હેલ્પ કરાવો. ટુંકમાં પત્નીની પાસે તમે છો તેવો અનુભવ કરાવો.
આ 3 કામ એવા છે જેને કરવાનું શરુ કરશો એટલે રિલેશનશીપમાં ફોનના કારણે આવેલું અંતર દુર થઈ જશે, પત્નીની ફોનના ઉપયોગ માટેની કચકચ બંધ થઈ જશે અને ઘરમાં ખુશીઓનું વાતાવરણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)