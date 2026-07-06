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શું તમે પણ તમારી પત્ની કરતાં વધારે સમય મોબાઈલને આપો છો ? તો તમારે આ વાત જાણવી જરૂરી છે

શું તમારા પતિ પણ તમારી સાથે બેઠા હોય ત્યારે પણ ફોનમાં બીઝી હો છે ? પતિ ફ્રી પડે એટલે તુરંત ફોન લઈને બેસી જાય છે ? તમે વાત કરતાં હોય ત્યારે પણ તેનું ધ્યાન ફોનમાં જ હોય છે? જો હા તો તમારે સતર્ક થઈ જવાની અને આજથી જ આ 3 નિયમ અપનાવી લેવાની જરૂર છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:14 PM IST
શું તમે પણ તમારી પત્ની કરતાં વધારે સમય મોબાઈલને આપો છો ? તો તમારે આ વાત જાણવી જરૂરી છે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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