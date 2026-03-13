Prev
Red Flags: પતિ કે પત્નીની આ 3 ભુલના કારણે ભાંગી શકે લગ્નજીવન, ડિવોર્સ સુધી વાત પહોંચે તે પહેલા સુધારી લેવી

Red Flags: પતિ કે પત્નીની આ 3 ભુલના કારણે ભાંગી શકે લગ્નજીવન, ડિવોર્સ સુધી વાત પહોંચે તે પહેલા સુધારી લેવી

Red Flags Of Relationship: લગ્નજીવનમાં થતી 3 એવી ભુલો છે જેને કરવાથી પતિ-પત્ની વચ્ચેના સંબંધો ખરાબ થાય છે. આ રેડ ફ્લેગ એવા છે જેને સુધારી લેવામાં ન આવે તો વાત ડિવોર્સ સુધી પહોંચી શકે છે. આ વાત જાણીને તમે પણ માનશો કે હા આ ભુલો પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડાનું મુખ્ય કારણ હોય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:36 AM IST
  • સંબંધોને ખરાબ કરતી 3 આદતો.
  • પતિ અને પત્ની આ 3 ભુલ કરવાની શરુઆત અજાણતા કરે છે.
  • આ ભુલ સુધારી લેવામાં ન આવે તો સંબંધ ખરાબ થઈ જાય છે. 
     

Red Flags: પતિ કે પત્નીની આ 3 ભુલના કારણે ભાંગી શકે લગ્નજીવન, ડિવોર્સ સુધી વાત પહોંચે તે પહેલા સુધારી લેવી

Red Flags Of Relationship: પતિ-પત્ની વચ્ચે વર્ષો સુધી બધું બરાબર રહે છે પછી અચાનક તેમની વચ્ચે પ્રેમ, આકર્ષણ અને વિશ્વાસનો અભાવ થવા લાગે છે. ઘણા કપલના સંબંધો એટલા ખરાબ થઈ જાય છે કે તેઓ ડિવોર્સ લઈ અલગ થઈ જવાનું વિચારી લેતા હોય છે. આવું થવા પાછળ 3 ભુલ જવાબદાર હોય શકે છે. આ 3 ભુલ અજાણતા ઘણા કપલ કરતાં હોય છે. આ ભુલ સુધારી લેવામાં ન આવે તો સંબંધ ખરાબ થઈ જાય છે. 

પતિ-પત્નીમાં જોવા મળતાં 3 રેડ ફ્લેગ

પતિ અને પત્ની આ 3 ભુલ કરવાની શરુઆત અજાણતા કરે છે. જ્યારે આ ભુલો થાય છે ત્યારે તે સામાન્ય લાગે છે પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ તેમ વ્યક્તિ માટેનો પ્રેમ ઘટવા લાગે છે અને ગુસ્સો વધી જાય છે. આ 3 રેડ ફ્લેગ કે ન કરવાના કામ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

અસુરક્ષાની ભાવના કે વિશ્વાસનો અભાવ

જે વ્યક્તિને તમે પ્રેમ કરતાં હોય તેને લઈ તમે થોડા ઈનસિક્યોર હોવ તે સામાન્ય છે. પરંતુ જો ઈનસિક્યોરિટીના કારણે તમને પોતાના વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ન રહે. તમે વારંવાર એવી હરકતો કરો જે તમારા અવિશ્વાસને દર્શાવે તો તેનાથી સંબંધ ટોક્સિક બની જાય છે. અસુરક્ષાની ભાવનાના કારણે પતિ-પત્ની એકબીજા પર નજર રાખે છે, તે ક્યાં છે ક્યાં નહીં તેના વિશે જાણવા પ્રયત્ન કરે છે. ઘણીવાર પાર્ટનર ખરેખર કામમાં હોય છે અને ઈનસિક્યોરિટીના કારણે પતિ કે પત્ની ન કરવાના વિચાર કરે છે પછી તેમની વચ્ચે ઝઘડા થાય છે. 

એકબીજાને સ્પેસ ન આપવી

જો તમે એવા વ્યક્તિ છો જે પોતાના પાર્ટનરને જરા પણ સ્પેસ નથી આપતા તો આ ભુલ તુરંત સુધારી લેજો. થોડી સ્પેસની જરૂર દરેક વ્યક્તિને હોય છે. જો તમે સતત તમારા પાર્ટનરની આસપાસ ફરે રાખો, સતત તેની સાથે જ રહેશો, તેને એકલા છોડશો જ નહીં તો સંબંધમાં પાર્ટનરને ગુંગણામણનો અનુભવ થવા લાગશે. લગ્ન કર્યાનો અર્થ એવો ન હોય તે પર્સનલ સ્પેસનો અધિકાર ન રહે. દરેક વ્યક્તિને થોડી સ્પેસની જરૂર હોય છે. 

અપમાન કરવું

ઝઘડો થાય ત્યારે તમે ગુસ્સામાં પોતાના જીવનસાથીનું અપમાન કરો છો તો આ ભુલ ભવિષ્યમાં ભારે પડી શકે છે. વારંવાર પાર્ટનરનું અપમાન કરવાથી સંબંધ ટોક્સિક બની જાય છે. કોઈપણ સંબંધ ટકાવી રાખવો હોય અને સુખી રહેવું હોય તો પતિ અને પત્ની બંનેએ એકબીજાને આદર આપવો જોઈએ અને તેનું અપમાન ન કરવું જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

