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Personality Transformation: આજે જે લોકો તમને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ-પાછળ ફરશે, આ 3 ટીપ્સ બદલી દેશે તમારી પર્સનાલિટી

Personality Transformation: જો તમારી પર્સનાલિટીને કોઈ ધ્યાનમાં નથી લેતું અને તમને તમારા મિત્રો પણ ઈગ્નોર કરે છે તો આ 3 ગૃમિંગ ટીપ્સ ફોલો કરવાનું શરુ કરો. આ 3 ટીપ્સ તમારી પર્સનાલિટીમાં ચાર ચાંદ લગાવી દેશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:53 PM IST
Personality Transformation: આજે જે લોકો તમને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ-પાછળ ફરશે, આ 3 ટીપ્સ બદલી દેશે તમારી પર્સનાલિટી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જે લોકો તમને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ-પાછળ ફરશે, આ 3 ટીપ્સ બદલી દેશે તમારી પર્સનાલિટી
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