/કપલ અપનાવી લે આ 4 ગોલ્ડન રુલ તો લગ્ન પછી ઝઘડા થાય તો પણ સંબંધ બગડે નહીં, ઝઘડા પછી વધે પ્રેમ

4 Golden Rule for Couple: લગ્ન પછી દિવસો તડકા-છાયાની જેમ પસાર થાય છે. ક્યારેક તડકો એટલે કે લડાઈ ઝઘડા હોય તો ક્યારેક છાયો એટલે કે પ્રેમ અને મસ્તીથી દિવસ પસાર થાય છે. ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમને જોઈને લાગે જ નહીં કે તેઓ એકબીજા સાથે ક્યારેય ઝઘડો પણ કરતાં હશે. આવું એટલા માટે લાગે છે કે તેમણે સુખી લગ્ન જીવનના 4 ગોલ્ડન રુલ્સ અપનાવેલા હોય છે. જે પણ કપલ આ ગોલ્ડન રુલ અપનાવે તેની વચ્ચે ઝઘડા થાય તો પણ પ્રેમ ઘટે નહીં વધે. આ ગોલ્ડન રુલ્સ કયા છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
સુખી લગ્નજીવનના 4 ગોલ્ડન રુલ્સ
પતિ પત્ની જો આ 4 નિયમ અપનાવી લે અને તેનું પાલન કરે તો તેનું જીવન સુખમયી રહે છે. જે બોલીવુડ કપલને આપણે ટીવી પર જોઈએ છીએ તેમાંથી પણ આદર્શ ગણાતા ઘણા કપલ આ વાત કરી ચુક્યા છે. ખાસ કરીને જ્યારે ઝઘડો થયો હોય ત્યારે આ 4 નિયમનું પાલન કરવું જ જોઈએ.
એક ઝઘડાના કારણે વ્યક્તિને ખરાબ ન માનો
કોઈપણ વાતને લઈને ઝઘડો થાય તો તે એક વાતને લઈને સામેની વ્યક્તિની સારી વાતોને ઈગ્નોર કરી તે વ્યક્તિ જ ખરાબ છે તેવી ધારણા ન બનાવો. વ્યક્તિ કે તેની સાથેનો સંબંધ ખરાબ છે તેવું ન ગણવું. એક દિવસ કે કોઈ એક વાત વ્યક્તિના પ્રેમનો પુરાવો ન બની શકે. ઝઘડો થાય ત્યારે પાર્ટનર માટે ખરાબ વિચારવા કરતાં એ વાતો યાદ કરો જેમાં તેણે તમને ખુશ રાખ્યા હોય.
વાતચીત બંધ કરવાની ભુલ ન કરો
જો કોઈ વાતને લઈને ઝઘડો થાય છે તો ઝઘડા પછી વાતચીત કરવાનું બંધ કરવું નહીં. વાતાવરણ ગરમ હોય ત્યારે શાંત રહેવું. ગુસ્સામાં કઠોર શબ્દોનો ઉપયોગ ન કરવો. જ્યારે પાર્ટનર અને તમે શાંત થઈ જાવ ત્યારે વાત કરી સમસ્યા શું હતી અને તેનું સમાધાન શું છે તેના વિશે વાત કરી લો.
પરિવાર કે મિત્રોની સામે ઝઘડાની ચર્ચા ન કરો
પતિ-પત્ની વચ્ચે હજારો સમસ્યા હોય તો પણ એની ચર્ચા પતિ કે પત્ની એ તેના પરિવાર કે મિત્રો સામે કરવી નહીં. પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ હોય કે વિવાદ બધું બંધ દરવાજામાં રહે તે સારું. બીજાની સામે ઝઘડાના કારણની ચર્ચા કરવાથી વાત વધી શકે છે.
નારાજ થઈ અલગ સુઈ જવું
સુખી લગ્નજીવનનો સૌથી મહત્વનો રુલ છે કે ઝઘડો થયા પછી પણ પતિ કે પત્નીથી નારાજ થઈ તેનાથી અલગ સુવા જતું ન રહેવું. આ સૌથી મોટી ભુલ છે. આવું કરીને લોકો પોતાની નારાજગી અને ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા માંગતા હોય છે પરંતુ તેનાથી સામેની વ્યક્તિને લાગશે કે તમે સંબંધમાં અંતર વધારી રહ્યા છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)