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કપલ અપનાવી લે આ 4 ગોલ્ડન રુલ તો લગ્ન પછી ઝઘડા થાય તો પણ સંબંધ બગડે નહીં, ઝઘડા પછી વધે પ્રેમ

4 Golden Rule for Couple: લવ મેરેજ હોય કે અરેન્જ મેરેજ પતિ-પત્ની વચ્ચે અમુક બાબતોને લઈને ઝઘડા તો થવાના જ હોય છે. બસ ફરક એટલો હોય છે કે અમુક કપલ ઝઘડો દિવસો સુધી ચલાવે છે અને અમુક કપલ આ ગોલ્ડન રુલ્સ અપનાવી ઝઘડાનું સમાધાન થોડા કલાકોમાં જ લાવી દે છે. આ ગોલ્ડન રુલ્સના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ પણ વધે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:29 PM IST
કપલ અપનાવી લે આ 4 ગોલ્ડન રુલ તો લગ્ન પછી ઝઘડા થાય તો પણ સંબંધ બગડે નહીં, ઝઘડા પછી વધે પ્રેમ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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કપલ અપનાવી લે આ 4 ગોલ્ડન રુલ તો લગ્ન પછી ઝઘડા થાય તો પણ સંબંધ બગડે નહીં, પ્રેમ વધે
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