Love Advice: દરેક કપલએ અપનાવવા જેવી છે રશ્મિકા મંદાના-વિજય દેવરકોંડાની લવ લાઈફની આ 4 વાતો
Rashmika Mandana and Vijay Devarakonda Love Tips: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાએ તેમના સંબંધોને ત્યાં સુધી જાહેર ન કર્યા જ્યાં સુધી તે પતિ-પત્ની ન બન્યા. સંબંધોને જાહેર ન કરવા સહિતની 4 લવ ટીપ્સ એવી છે જે આ પાવર કપલની લવ સ્ટોરીમાંથી દરેક કપલે શીખવી જોઈએ.
Rashmika Mandana and Vijay Devarakonda Love Tips: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્ન થઈ ચુક્યા છે. આ જોડી પર દુનિયાભરના ચાહકો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. તેમના લગ્નની ચર્ચા તો ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. પરંતુ લગ્નના થોડા દિવસ પહેલા જ રશ્મિકા અને વિજય દેવરકોંડાએ આ વાત જાહેર કરી. ત્યાં સુધી તેમણે પોતાના પ્રેમ સંબંધોને દુનિયાથી છુપાવી રાખ્યા. આજના સમયમાં તો લાઈફમાં કંઈક ખાસ હોય તો તેને પણ તુરંત સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી દેવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયાના વધતા ક્રેઝ વચ્ચે દરેક કપલે વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાની લવ લાઈફ પરથી 4 વાતો શીખવા જેવી છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા ઈંડસ્ટ્રીના નવા પાવર કપલ છે. આ જોડીના પ્રેમ સંબંધો પર હવે લગ્નની મહોર લાગી ગઈ છે. તેમની લવ સ્ટોરી એક ફિલ્મમાં સાથે કામ કર્યા પછી શરુ થઈ અને તેમના સંબંધો લગ્ન સુધી પહોંચ્યા. ફિલ્મ દરમિયાન સાથે કામ કરતી વખતે ઘણા સ્ટાર્સને એકબીજા સાથે પ્રેમ તો થઈ જાય છે પરંતુ થોડા સમયમાં તેમના સંબંધ તુટી પણ જાય છે. આવા સમયમે રશ્મિકા અને વિજયના સંબંધો ટકી રહ્યા તેની પાછળ પણ આ 4 કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. તો ચાલો જાણીએ એવી કઈ 4 વાતો છે જે રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના સંબંધોને ખાસ બનાવે છે.
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ લાઈફને ખાસ બનાવતી 4 વાતો
બધું જ સોશિયલ મીડિયા પર શેર ન કરવું
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા એકબીજાના પ્રેમમાં છે તે વાત તો ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી હતી. અલગ અલગ કાર્યક્રમોમાં તેમને આ અંગે પ્રશ્નો પણ પુછાયા પરંતુ તેમણે ક્યારેય આ વાત જાહેર કરી નહીં. સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેમણે પોતાની લવ લાઈફ સંબંધિત કોઈ પોસ્ટ ક્યારેય શેર કરી નથી. તેમણે ડાયરેક્ટ પોતાના લગ્નના ફોલો જ શેર કર્યા. તેમની આ વાત પરથી શીખવા જેવું છે કે સંબંધોને પ્રાઈવેટ રાખવા જોઈએ. પ્રેમ સંબંધને જાહેર કરી દેવાથી ગેરસમજ પણ થઈ શકે છે. તેથી જ્યાં સુધી વાત કંફર્મ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રાઈવસી રાખવી.
એકબીજાનો સારો-ખરાબ સમય સાથે જોવો
આપણા રોજના દિવસો પણ એકસરખા નથી હોતા તો પછી સમયની તો ક્યાં વાત જ કરવી. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ, સફળતા નિષ્ફળતા આવે જ છે. રિલેશનશીપમાં એકબીજાના સારા અને ખરાબ સમયને જ્યારે સાથે જોયા હોય તો સંબંધ મજબૂત બને છે. બોલીવુડ સ્ટાર્સ સાથે પણ આવું થાય છે, ફિલ્મો ન ચાલે, સોશિયલ મીડિયા ટ્રોલિંગ, ઈંડસ્ટ્રીનું પ્રેશર સહિતની સ્થિતિમાં એકબીજાની સાથે રહેવું અને સંબંધ ટકાવી રાખવા એ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.
એકબીજા સાથે મિત્રતા
પ્યાર દોસ્તી હૈ.... કુછ કુછ હોતા ફિલ્મનો આ ડાયલોગ હકિકતમાં અપનાવી લેવામાં આવે તો લાઈફ સેટ થઈ જાય. રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાની લવ લાઈફની ખાસ વાત આ પણ છે કે તેઓ એકબીજાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. પ્રેમનો આધાર મિત્રતા પર હોય છે. મિત્રતા પ્રેમને વધારે મજબૂત બનાવે છે. વિજય દેવરકોંડાએ સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નના ફોટો શેર કર્યા તેમાં પણ લખ્યું છે કે તેણે પોતાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડને પત્ની બનાવી લીધી... પતિ-પત્ની એકબીજાના સૌથી ખાસ મિત્ર હોય તો સંબંધ મજબૂત રહે છે.
સમાનતા
સંબંધ ત્યારે જ ટકે છે જ્યારે 2 વ્યક્તિના મનમાં સમાનતાનો ભાવ હોય. પ્રેમ સંબંધમાં જ્યારે 2 વ્યક્તિ એકબીજાને સમાન મહત્વ આપે છે ત્યારે સંબંધ મજબૂત બને છે. બે લોકો વચ્ચે બરાબરીની ભાવના હોવી જોઈએ. બરાબરીની ભાવના જ સંબંધને વર્ષોવર્ષ ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
