Relationship: અફેર જ નહીં આ 3 કારણોને લીધી પણ પત્નીને પતિમાં રસ નથી રહેતો, ત્રીજું કારણ જાણી આશ્ચર્ય થશે

Relationship Tips: લગ્નના અમુક વર્ષ પછી પત્નીને પતિમાં રસ રહેતો નથી. ધીરે ધીરે તે પતિથી દુર રહેવાનું શરુ કરી દેતી હોય છે. સ્ત્રીના વર્તનમાં આવું પરિવર્તન 4 કારણોના લીધે આવે છે. આ 4 કારણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:04 PM IST
  • કેવી રીતે જાણવું પત્નીને નથી રહ્યો લગ્નજીવનમાં રસ ?
  • પત્નીને નથી રહેતો પતિ કે લગ્નજીવનમાં રસ તેના 4 કારણો
  • લગ્નજીવનમાં આવું થતું હોય તો ચેતી જવું. 
     

Relationship Tips: લગ્ન પછી સ્ત્રીની દુનિયા તેનો પતિ, તેનું ઘર અને બાળકો બની જાય છે. પતિને ખુશ રાખવા પત્ની સતત ખડેપગે રહેતી હોય છે. પતિની ખુશીમાં ખુશ રહેતી પત્નીનું વર્તન લગ્નના અમુક વર્ષો પછી બદલી જતું હોય છે. ઘણા ઘરમાં આવું થાય છે કે જે પત્ની પતિની સાથે રહેવા, પતિની પાસે રહેવા આતુર રહેતી હોય તે અચાનક જ પતિથી દુર રહેવાના બહાના શોધવા લાગે છે. પત્નીને પતિમાં જ્યારે રસ રહેતો નથી ત્યારે આવું થાય છે. પત્નીના વર્તનમાં આવું પરિવર્તન એક નહીં 4 કારણોને લીધે આવે છે. આ 4 કારણો કયા છે તે પણ જાણો.

આ કારણોને લીધે પત્નીને નથી રહેતો પતિ કે લગ્નજીવનમાં રસ

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર

સ્ત્રીને પોતાના ઘર અને પતિમાં રસ ન રહે તેનો સૌથી પહેલું કારણ હોય તેને ઘરની બહાર કોઈ ખાસ વ્યક્તિ મળી ગઈ હોય. એટલે કે પત્નીનું અફેર ચાલતું હોય. આ સ્થિતિમાં સ્ત્રીનું ધ્યાન ઘર કરતાં વધારે બહાર રહે છે. જ્યારે તેને પતિ કરતાં વધારે પ્રેમ કરનાર, કાળજી રાખનાર વ્યક્તિ મળી જાય છે તો તે પોતાના લગ્નજીવનમાં રસ ગુમાવે છે. 

ઉતાવળમાં લીધેલા નિર્ણયનું ભાન થવું

ઘણીવાર આકર્ષણના કારણે મહિલા ઉતાવળમાં લગ્ન જેવો નિર્ણય કરી લેતી હોય છે. ઘણીવાર પરિવારના દબાણના કારણે લગ્ન કરવા પડતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં લગ્નના થોડા સમય પછી તેને લાગવા લાગે છે કે ઉતાવળમાં લગ્ન થયા છે. આવી સ્થિતિમાં તે પતિ કે લગ્નજીવનમાં રસ રાખતી નથી તે કોઈપણ રીતે સંબંધ પુરો કરવાનું વિચારતી થઈ જાય છે. 

ઈંટીમેટ સંબંધોમાં અસહજતા

મહિલાને પોતાના પતિમાં રસ ન રહે તેનું એક કારણ ખરાબ ઈંટીમેટ સંબંધો પણ હોય શકે છે. આ સ્થિતિમાં 2 કારણો હોય છે એક કારણ કે મહિલાને ઈંટીમેટ સંબંધોમાં ઈમોશનલ કનેકશનનો અભાવ લાગતો હોય ત્યારે તેને પતિ સાથે સંબંધમાં રસ રહેતો નથી. અને બીજું કારણ છે કે મહિલા પતિ સાથે સહજ ન હોય પણ પતિની ઈચ્છા માટે તેણે ઈંટીમેટ થવું પડતું હોય. આવું વારંવાર થવાથી પત્નીને ફિઝિકલ થવામાં રસ રહેતો નથી અને ધીરે ધીરે પતિ પ્રત્યે પણ અણગમો થવા લાગે છે. 

વારંવાર થતા લડાઈ-ઝઘડા

જો પતિ પત્ની વચ્ચે નાની-નાની વાતોમાં પણ લડાઈ ઝઘડા થતા હોય તો આ સ્થિતિમાં પત્નીને પતિમાં રસ રહેતો નથી. આવું ખાસ કરીને એવા પુરુષો સાથે થાય છે જે કોઈ વાતમાં એડજસ્ટ ન કરતાં હોય, પત્નીની નાની ભુલમાં પણ ઝઘડા હોય, વારંવાર પત્નીને દોષી ગણાવતા હોય. આવા પુરુષ માટે સ્ત્રીને કોઈ લાગણી કે રસ રહેતો નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

