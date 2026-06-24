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Timepass Relationship: પાર્ટનર સાચો પ્રેમ કરે છે કે ખાલી ટાઈમપાસ તેની આ હરકતો જણાવી દેશે

Signs of Timepass Relationship: યુવાનોમાં ટાઈમપાસ રિલેશનશીપનો ટ્રેંડ વધ્યો છે. તેના કારણે જે યુવક યુવતી પ્રેમને લઈ સીરીયસ હોય તેમના મનમાં સતત પ્રશ્ન હોય છે કે તેમનો પાર્ટનર તેમને લઈ સીરીયસ છે કે ટાઈમપાસ કરે છે તે કેવી રીતે જાણવું ? તો ચાલો તમને જણાવીએ 4 એવા સંકેતો વિશે જે ઈશારો કરે છે કે રિલેશનશીપને લઈ વ્યક્તિ સીરીયસ નથી બસ ટાઈમપાસ કરે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:03 PM IST
Timepass Relationship: પાર્ટનર સાચો પ્રેમ કરે છે કે ખાલી ટાઈમપાસ તેની આ હરકતો જણાવી દેશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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