/Timepass Relationship: પાર્ટનર સાચો પ્રેમ કરે છે કે ખાલી ટાઈમપાસ તેની આ હરકતો જણાવી દેશે

Signs of Timepass Relationship: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટાઈમપાસ રિલેશનશીપનું પ્રમાણ યુવાનોમાં વધી રહ્યું છે. શરુઆતી સમયમાં આકર્ષણના કારણે કોઈ ગમી જાય અને તેની સાથે વાતચીત થાય તેને લોકો પ્રેમ સમજી લે છે પણ ધીરેધીરે તે વ્યક્તિ સાથે બસ ટાઈમપાસ કરવા પુરતા સંબંધો રહી જાય છે. ટાઈમપાસ રિલેશનશીપ જ્યારે હોય ત્યારે કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે.
ટાઈમપાસ રિલેશનશીપના સંકેતો
આજના સમયમાં રિલેશનશીપને લઈ યુવાનોની મુંજવણ વધતી જાય છે. અલગ અલગ પ્રકારના રિલેશનશીપ વચ્ચે ઘણા યુવક, યુવતીઓ ટાઈમપાસનો ભોગ બને છે. જેના કારણે સંબંધોને લઈને અસુરક્ષાની લાગણી વધતી જાય છે. આ મુંજવણ દુર થાય તે માટે તમને જણાવીએ ટાઈમપાસ રિલેશનશીપના સંકેતો વિશે.
વર્તનમાં વારંવાર ફેરફાર થવો
જ્યારે વ્યક્તિ તમને લઈને સીરીયસ હશે તો તમારા માટે તેને એક સમાન લાગણી રહેશે. તેનું વર્તન સમય, દિવસ અને પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલશે નહીં. પરંતુ જો વ્યક્તિ ફક્ત ટાઈમપાસ કરતી હશે તો તેનું વર્તન તમારા માટે દર મુલાકાતે અલગ અલગ હશે. તેનું વર્તન ક્યારેક સારું, ક્યારેક ખરાબ રહેશે. ઘણીવાર કેર કરશે તો ઘણીવાર ઈગ્નોર કરવા લાગશે.
ઈમોશનલી અનઅવેલેબલ
જ્યારે તમને ઈમશોનલ સપોર્ટની જરૂર હશે ત્યારે તે વ્યક્તિ હાજર નહીં હોય. અને જો તમારી સાથે પણ હશે તો તે વ્યક્તિ તમારા માટે ઈમોશનલી અનઅવેલેબલ રહેશે. જેના માટે સંબંધ ફક્ત ટાઈમપાસ હશે તે તમને જ રહેશે તું વધારે વિચારે છે, તું નાની વાતનો ઈસ્યૂ બનાવે છે વગેરે... કારણ કે તેને તમારા માટે ઈમોશનલ અટેચમેન્ટ હશે જ નહીં.
શરુઆત તમારે કરવી પડે
મળવા માટે પ્લાન કરવો હોય કે રોજ કોલ કે મેસેજ કરવાના હોય જો દર વખતે તમારે જ પહેલ કરવી પડતી હોય તો તે સંકેત છે કે તમે તે વ્યક્તિ માટે વિકલ્પ છો, ટાઈમપાસ કરવાની વસ્તુ છો. કારણ કે તમારા માટે એ સમય કાઢશે નહીં. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે સામેની વ્યક્તિ ટાઈમપાસ કરી રહી હોય અને તેને મળવાની, વાત કરવાની વધારે જરૂર જણાતી ન હોય.
શબ્દો અને વર્તન અલગ અલગ
જે વ્યક્તિ તમારી સાથે ટાઈમપાસ કરી રહી હોય તેના શબ્દો અને વર્તન અલગ અલગ હશે. એટલે કે આવા લોકો મળે ત્યારે વાતો તો પ્રેમભરી કરી લેતા હોય છે પરંતુ જ્યારે લોકો સામે પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની વાત હોય ત્યારે તેઓ ગાયબ થઈ જાય છે. એકલામાં મળશે, વાતો કરશે પણ લોકોની સામે તેમનું વર્તન બદલી જાય. આવું હોય તો તે સૌથી મોટો સંકેત છે કે વ્યક્તિ ટાઈમપાસ કરી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)