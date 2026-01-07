Relationship Tips: પતિ કે પત્ની ખોટું બોલે છે તે જાણવાની રીત, પાર્ટનરની આ 4 હરકતો પરથી થઈ જશે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી
Relationship Tips: આજે તમને 4 એવા સંકેતો વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે જાણી શકશો કે તમારા પાર્ટનર તમારીથી કોઈ વાત છુપાવી રહ્યા છે અને તમારી સામે ખોટું બોલી રહ્યા છે.
Relationship Tips:કોઈપણ સંબંધમાં ઈમાનદારી અને વિશ્વાસ જરૂરી હોય છે. આ વિશ્વાસ ત્યારે તૂટે છે જ્યારે જીવનસાથી વાતો છુપાવવા લાગે અને ખોટું બોલે. જ્યારે આવી શરૂઆત થાય ત્યારે વર્ષો જૂના સંબંધ પણ નબળા પડી જાય છે. ઘણી વખત તો પાર્ટનર એવી વાતો છુપાવતા હોય છે જે સામે આવે એટલે સંબંધ તૂટી જાય. કેટલીક વખત લોકો પોતાના પાર્ટનર પર એટલો વિશ્વાસ કરતા હોય છે કે તેમની કહેલી ખોટી વાત પણ સાચી માની લેતા હોય છે. આ ભૂલ તેમને આગળ જઈને પસ્તાવો કરાવે છે.
જીવનમાં પાછળથી પસ્તાવું ન પડે તે માટે આજે તમને 4 એવા સંકેતો કે પછી પાર્ટનરની હરકતો વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે જાણી શકશો કે તમારો પાર્ટનર તમારાથી કોઈ વાત છુપાવે છે અને ખોટું બોલી રહ્યા છે. જ્યારે પાર્ટનર ખોટું બોલે કે કોઈ વાત છુપાવે ત્યારે તેના વર્તનમાં આ ફેરફાર આવી જાય છે.
નજર મિલાવીને વાત ન કરવી
હંમેશા ધ્યાન રાખો કે જે લોકો ખોટું બોલતા હોય તેવો આંખમાં આંખ મિલાવીને વાત કરી શકતા નથી. પાર્ટનર સાથે વાતચીત કરતી વખતે પણ તે વારંવાર નજર ફેરવે છે અથવા તો પાર્ટનરની સામે બેસવાનું પણ ટાળે છે વારંવાર તે પોતાની આંખો ચુરાવે છે. કોઈ વાત કરતી વખતે પાર્ટનર આવું વર્તન કરે તો સમજી લેવું કે તેની વાત સાચી નહીં પણ ખોટી છે.
પ્રશ્ન રીપીટ કરવા
જ્યારે તમે પાર્ટનરને કોઈ વાત પૂછો તો તેનો જવાબ આપવાને બદલે તમારા પાર્ટનર તમને જ એવા સવાલ પૂછવા લાગે અને વારંવાર પ્રશ્નો પૂછે તો સમજી લેવું કે તે પોતાની વાત છુપાવીને ચર્ચાને અવોઇડ કરવા માંગે છે. પાર્ટનરને પ્રશ્નોમાં ગૂંચવીને લોકો વિચારવા અને સમજવાનો સમય લઈ લેતા હોય છે. ઘણી વખત સાચી વાત કહેવામાં પાર્ટનર અચકાવવા લાગે છે. કોઈ વાતનો સ્પષ્ટ જવાબ ન આપે અને તમને સામા પ્રશ્ન કરવા લાગે તો સમજી લેવું કે પાર્ટનર ખોટું બોલે છે કે કોઈ વાત છુપાવે છે.
વાતનો ગોળ ગોળ જવાબ આપવો
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખોટું બોલે ત્યારે તે પ્રશ્નનો સીધો જવાબ આપવાથી બચે છે. ઘણા લોકો વાત કરતી વખતે વધારે પડતી સ્પષ્ટતા અને ડીટેલિંગ આપવા લાગે છે, જેથી તમે મુખ્ય વાત પરથી ભટકી જાવ. જો તમારો પાર્ટનર પણ આવી રીતે ગોળ ગોળ વાતો કરે કે તમને જવાબ આપતી વખતે લાંબી લાંબી સ્પષ્ટતાઓ કરે તો સમજી લેવું કે તે હકીકત છુપાવી રહ્યો છે.
ફોનમાં પ્રાઇવેસી
જો તમારો પાર્ટનર અચાનક જ પોતાના ફોનમાં પ્રાઇવેસી સેટ કરે પોતાના પાસવર્ડ તમારી સાથે શેર ન કરે અને ફોનને લઈને વધારે સિક્રેટિવ થઈ જાય તો સમજી લેવું કે કંઈક ગડબડ છે. પોતાના પાર્ટનરનો ફોન ચેક કરવો નહીં પરંતુ ફોન પાર્ટનરથી છુપાવવો પણ દાળમાં કાળું હોવાની નિશાની હોઈ શકે છે. જો પાર્ટનરના વર્તનમાં અચાનક આવો ફેરફાર આવે અને પોતાનો ફોન તમારાથી દૂર રાખે તો શક્ય છે કે તે કંઈ છુપાવે છે.
