/Dating App પર મળેલા પાર્ટનર સાથે મુલાકાત દરમિયાન કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

Online Dating safety Tips: રિલેશનશન પાર્ટનર ઓનલાઈન ડેટિંગ એપના માધ્યમથી મળી તે કોમન થઈ ગયું છે. સોશિયલ મીડિયા અને ડેટિંગ એપ્સ કપલ માટે મેચ મેકરનું કામ કરે છે. જ્યાં ઓનલાઈન ડેટિંગથી લોકોને સોલમેટ મળી જાય ત્યાં ઘણા લોકો છેતરાઈ પણ જતા હોય છે. એટલા માટે જ ઓનલાઈન સંપર્કમાં આવ્યા પછી જ્યારે તે વ્યક્તિને રુબરુ મળવાનું થાય ત્યારે શરુઆતમાં પોતાની સેફ્ટી માટે કેટલીક ટીપ્સ ફોલો કરવી. આવા સમયે બહાદુર બનવાને બદલે સ્માર્ટ બનવું.
પબ્લિક પ્લેસમાં મળો
સૌથી સામાન્ય સેફ્ટી ટીપ્સ છે કે પહેલીવાર કોઈને મળો છો તો પબ્લીક પ્લેસમાં મળો. અજાણી વ્યક્તિને પહેલીવારમાં એકાંતવાળી જગ્યાએ મળવું નહીં. પહેલી મુલાકાત જ નહીં, જ્યાં સુધી તે વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ન બેસે ત્યાં સુધી એકલા મળવાનું ટાળો. લોકોની અવરજવર હોય તેવી જગ્યાએ જ મળવું.
પર્સનલ વાતો શેર ન કરવી
ડેટિંગ એપ પર વાતચીત બાદ જ્યારે મુલાકાતો શરુ થાય ત્યારે તે વ્યક્તિને પોતાના ઘરનું એડ્રેસ, નોકરીની જગ્યા, આર્થિક સ્થિતિની જાણકારી ન આપો. આ સિવાય પોતાના ડોક્યુમેન્ટ પણ તેની સાથે શેર ન કરો.
રેડ ફ્લેગ પર ધ્યાન આપો
જ્યારે તમને કોઈ વ્યક્તિને ઓનલાઈન વાતચીત પછી મળો છો તો તેના વર્તનમાં દેખાતા રેડ ફ્લેગ પર ધ્યાન આપો. મુલાકાત સમયે પૈસા માંગે, કોઈને અવોઈડ કરે, જાહેરમાં મળવામાં ડરે એવું કંઈ લાગે તો સાવધાન થઈ જવું. કોઈ વ્યક્તિ પહેલી મુલાકાતમાં જ તમને ઈમોશનલ કરે તો પણ એલર્ટ થઈ જવું.
પરિવારના સભ્ય સાથે કે મિત્ર સાથે લોકેશન શેર કરો
ભલે તમે કોઈ વ્યક્તિને મળવા માટે પબ્લીક પ્લેસ પસંદ કરો તેમ છતાં તમારું લાઈવ લોકેશન કોઈ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ સાથે શેર કરી રાખો. જેથી મુસીબતના સમયમાં લોકો તમારા સુધી પહોંચી શકે. પરિવારના સભ્યોને જણાવીને જાવ અથવા તો કોઈ મિત્રને બધું જણાવીને જવું.
ઉતાવળ કરવાને બદલે સમય આપો
ઓનલાઈન મુલાકાત અને વાતચીત પછી જ્યારે તે વ્યક્તિને રુબરુ મળો ત્યારે તેનાથી ઈમ્પ્રેસ થઈ ઉતાવળમાં નિર્ણય ન કરવો. શરુઆતમાં પોતાને સમય આપો. તે વ્યક્તિને ઓળખો પછી આગળ વધો. કારણ કે ઘણીવાર લોકો શરુઆતમાં તો પોતાનું બેસ્ટ વર્ઝન દેખાડતા હોય છે પણ જ્યારે તેમની મનમાની ચાલે નહીં ત્યારે તેમનું અસલી રુપ દેખાય છે. એટલે મુલાકાત શરુ થયા પછી પણ થોડો સમય એકબીજાને ઓળખવામાં પસાર કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)