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Dating App પર મળેલા પાર્ટનર સાથે મુલાકાત દરમિયાન કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

Online Dating safety Tips: ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર કે ડેટિંગ એપ થ્રૂ મળેલા પાર્ટનરને જ્યારે રુબરુ મળવાનું થાય ત્યારે કેટલીક સેફ્ટી ટીપ્સ ફોલો કરવી જોઈએ. ઓનલાઈન મુલાકાત પછી જ્યારે તે વ્યક્તિને મળવાનું થાય ત્યારે પોતાની સેફ્ટી કઈ રીતે જાળવવી ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 23, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:07 PM IST
Dating App પર મળેલા પાર્ટનર સાથે મુલાકાત દરમિયાન કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Dating App પર મળેલા પાર્ટનર સાથે મુલાકાત દરમિયાન કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો
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